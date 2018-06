Primer diàleg en l'àmbit militar de les dues Corees en més de 10 anys

Corea del Nord i Corea del Sud van mantenir per primera vegada en més de deu anys converses a nivell militar, un diàleg entre generals de tots dos països que va arribar just després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés que se suspenen les maniobres conjuntes dels Estats Units i Corea del Sud a la regió. El diàleg entre els generals de dues estrelles de les dues Corees es va celebrar a la localitat fronterera de Panmunjom, a l'anomenada zona desmilitaritzada, després de la cimera intercoreana en què els líders dels dos països van acordar rebaixar les tensions i posar fi a «tots els actes hostils».

Per part seva, el president de Corea del Sud, Moon Jae In, va afirmar que Seül podria considerar suspendre les seves maniobres militars conjuntes amb els Estats Units per reduir les tensions amb Corea del Nord. La Presidència de Corea del Sud va revelar que el mandatari «ha dit que si Corea del Nord aplica mesures de desnuclearització i continua el diàleg sincer entre els dos països i entre Corea del Nord i els Estats Units, Corea del Sud necessita canviar de manera flexible la seva pressió militar amb el Nord».

Paral·lelament, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va informar el president de la Xina, Xi Jinping, de la determinació de Washington d'aconseguir «una desnuclearització completa, verificable i irreversible» de la península de Corea. Pompeo va traslladar a Xi els resultats de la històrica cimera celebrada dimarts a Singapur entre el president nord-americà i el líder de Corea del Nord.

En un altre ordre de coses, el president de Rússia, Vladímir Putin, va demanar al cap d'Estat cerimonial de Corea del Nord, Kim Yong Nam, que traslladi una invitació al líder del seu país perquè visiti Rússia al mes de setembre. El president de Rússia va destacar la importància de la cimera que van protagonitzar el 12 de juny a Singapur Trump i Kim Jong-un.