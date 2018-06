La Fiscalia demanda la Fundació Trump per «conducta il·legal»

La Fiscalia de Nova York va demandar la Fundació Trump per la seva presumpta «conducta il·legal persistent» durant més d'una dècada en la qual hauria actuat a favor dels interessos del president nord-americà, en lloc de l'interès general, com exigeix aquesta figura jurídica. La fiscal general de Nova York, Barbara D. Underwood, va informar que ha denunciat la Fundació, així com els seus directius: Trump i els seus fills Ivanka, Eric i Donald Junior per «un patró de conducta il·legal persistent durant més d'una dècada». «La Fundació era poc més que un llibre de comptes per als pagaments realitzats per Trump o els seus negocis a organitzacions sense ànim de lucre», va explicar.