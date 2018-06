Fractura interna al Govern alemany per la política respecte als immigrants

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va insistir que la resposta a la immigració il·legal ha de ser plenament europea, rebutjant una vegada més les accions unilaterals que impulsa el seu ministre d'Interior, Horst Seehofer, que lidera també la Unió Social Cristiana (CSU), soci menor de Govern, augmentant així la fractura interna. «Personalment, crec que la immigració il·legal és un dels grans desafiaments de la UE, així que no penso que haguem de actuar de manera unilateral. No hauríem d'actuar de manera descoordinada i no hauríem d'actuar perjudicant terceres parts», va assenyalar.

Merkel va respondre així Seehofer, que pretén impulsar un pla propi en matèria migratòria rebutjant l'autoritat de la cap de Govern, el que provocaria una crisi sense precedents a l'aliança conservadora que formen la CSU i la Unió Cristianodemòcrata (CDU). La d'ahir va ser la segona vegada aquesta setmana que la cancellera corregia públicament Seehofer. Ja ho va fer dimecres en apostar per una resposta europea hores després que Seehofer llancés «l'eix dels que volen combatre la immigració il·legal» al costat del seu homòleg italià, Matteo Salvini, i el canceller austríac, Sebastian Kurz.