El Govern vol suprimir les ganivetes de les tanques de Ceuta i Melilla

El ministre d´Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que es poden controlar les fronteres i els fluxos migratoris amb «mitjans menys cruents», fet pel qual ha encarregat un informe per suprimir les ganivetes de les tanques de Ceuta i Melilla.

Grande-Marlaska va assegurar que «cal tenir un política seriosa» de control de les fronteres i els fluxos migratoris, però ha encarregat un informe sobre les ganivetes instal·lades a la línia fronterera de Ceuta i Melilla perquè està «convençut» que «es pot garantir el mateix nivell de seguretat amb mitjans menys cruents».

Paral·lelament, la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va afirmar que «la seguretat a les fronteres no pot deixar de banda el respecte als drets humans». Calvo va assegurar que subscriu les afirmacions de Grande-Marlaska i va indicar que aquesta qüestió forma part del treball inicial del Ministeri d´Interior, que en algun cas serà també objecte «de consideració i decisió» del Consell de Ministres.

«És evident que el hem donat mostres més que clares, fins i tot en propostes al Congrés dels Diputats, que nosaltres entenem que la seguretat a les fronteres no pot deixar de banda el respecte als drets humans, incloses les situacions d'asil i refugi», va destacar.

Per part seva, el Govern de la Ciutat Autònoma de Melilla, en mans del Partit Popular, va expicar, davant l'anunci del ministre d´Interior, que si es retiren les ganivetes demanaran el trasllat «immediatament» a la Península dels immigrants que passin a la ciutat espanyola, tant adults com menors no acompanyats.

El seu conseller de Benestar Social, Daniel Ventura, va explicar que la proposta del Govern del PSOE «hauria de ser que, a més de treure les ganivetes, paral·lelament s'intenti emportar totes aquestes persones a la Península, no que els tinguin aquí». «Si us plau, no els tanquin aquí perquè som una ciutat de 12 quilòmetres quadrats que diàriament compta amb 100.000 persones», va recordar.