Investigaran si encara hi ha restes a Turquia de víctimes del sinistre del Yak-42

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha obert una peça separada del procediment incoat l'any 2004 sobre l'accident aeri del Iavkolev 42 a Trebisonda (Turquia) per esbrinar si hi ha en aquest país restes d'algun dels 62 militars espanyols morts en el sinistre, que va tenir lloc l'any 2003. La jutge respon així al requeriment formulat per la Secció Primera de la Sala Penal, que va instar a investigar aquests fets, tot i que matisa que ho farà mitjançant peça separada i no en una instrucció suplementària, ja que els mateixos fets estan jutjats i existeix sentència ferma de l'any 2010.

Es tracta d'una diligència sol·licitada per l'Advocacia de l'Estat, a la qual s'adhereix la Fiscalia, després que Turquia notifiqués que va enterrar en un cementiri proper al lloc on es va produir el sinistre la cama sense identificar d'una de les víctimes, quelcom que es desconeixia en el moment de la instrucció de la causa. Els magistrats consideren que es tracta d'un fet nou que ha d'esclarir-se mitjançant la identificació d'aquestes restes humanes i el seu posterior trasllat a Espanya, i per això insten la titular del jutjat central d'instrucció número 3 a reobrir la causa després que la investigació es tanqués en dues ocasions.