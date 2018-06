L'advocat d'Iñaki Urdangarin veu el recurs davant el TC «molt difícil»

L'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, va assegurar que veu «molt difícil» presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) davant la sentència que condemna el seu client a cinc anys i deu mesos de presó pel cas Nóos i va manifestar que tot i que hi ha l'opció de demanar un indult considera que les possibilitats que es concedeixi són «minses», fet pel qual creu que no el plantejaran.

El lletrat de l'exduc de Palma va explicar que tenen 30 dies per a considerar interposar el recurs davant el Constitucional, però va manifestar que «el filtre és molt limitat» i se circumscriu a si hi ha hagut «algun tipus de vulneració de dret constitucional al llarg del procés».

Sobre la presó a la qual entrarà el seu client, Pascual Vives va dir que està intentant «ajudar a prendre la decisió menys dolenta de les que puguin existir» i que encara que la presó de Vitòria «està bé» des d'un «punt de vista geogràfic per part de la seva família», el primer és «la situació que pugui tenir la persona que ha d'ingressar».

Per part seva, Diego Torres haurà d'ingressar a la presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, el centre penitenciari que se li ha assignat. Torres, que té la seva residència a Sant Cugat del Vallès, va optar per sol·licitar una presó catalana i haurà d'entrar a la presó com a màxim dilluns després de ser condemnat pel Tribunal Suprem a cinc anys i vuit mesos de presó. Durant el matí d'ahir l'exsoci d'iñaki Urdangarin va acudir al costat de la seva dona, Ana María Tejeiro, a una reunió amb el seu advocat, Manuel González Peeters.