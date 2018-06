Margallo prepara la seva candidatura per presidir el PP

L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García Margallo ha començat ja el procés de recollida d'avals per presentar una candidatura al congrés extraordinari del PP que elegirà el successor de Mariano Rajoy, però estarà atent a la decisió d'Alberto Núñez Feijóo. Així, va admetre que si el president de la Xunta presenta la seva candidatura, ell «no tindria inconvenient» a retirar la seva al llarg del procés congressual.

«Hi ha una incògnita a resoldre, que és si Alberto Núñez Feijóo es presenta. L'escenari és diferent si hi és o no hi és. Si hi és caldrà prendre decisions», va explicar l'exministre. Margallo, que té 73 anys, va assenyalar que ha decidit impulsar la seva candidatura per competir pel lideratge del PP. Els aspirants a succeir Rajoy han de presentar la candidatura entre els dies 18 i 20 de maig al costat de la signatura de cent avals.

L'excap de la Diplomàcia espanyola va posar en valor el poder que tenen els militants per primera vegada en un congrés nacional del PP, atès que podran votar per elegir la persona que volen que presideixi el partit. «Els militants en aquest cas votaran segons el seu criteri i no hi haurà una obediència cega a l'estructura provincial o autonòmica», va afirmar.

Per part seva, el coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez Maíllo, va demanar als precandidats a la presidència de la formació que es presentin «en positiu i mai en contra de ningú». Maíllo va instar la militància del Partit Popular a participar activament en el procés d'elecció de la nova presidència que culminarà en el congrés.