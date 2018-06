El PP demana la dimissió del ministre d'Agricultura, imputat des de l'any 2016

El portaveu adjunt del PP al Congrés, Teodoro García Egea, va demanar la dimissió del ministre d'Agricultura, Luis Planas, processat en una causa sobre el robatori d'aigua a Doñana. El diputat popular va recordar un tuit del president del Govern, Pedro Sánchez, en què aquest assegurava que si arribava a la Moncloa no obriria els despatxos ministerials a imputats.

Segons El País, el titular d'Agricultura està imputat des de l´any 2016 en una causa sobre el robatori d'aigua a Doñana a través de pous il·legals que punxaven l'aqüífer del qual viu aquest espai protegit. La jutge instructora de la Palma del Condado (Huelva) encarregada del cas l'acusa d'un delicte mediambiental per haver consentit suposadament les captacions d'aigua il·legals quan va ser conseller d'Agricultura a Andalusia, entre 2012 i 2013.

Per això, el PP va reclamar la dimissió de Planas, o, en cas contrari, la del propi president del Govern. Les acusacions, va assenyalar García Egea, són «prou greus» com perquè Sánchez «doni la cara», va insistir García Egea, que va argumentar que la «moció de censura» del PSOE amagava «més sorpreses» que la condemna per frau fiscal al ja exministre Màxim Huerta. Per al dirigent popular, Planas ha de dimitir, com va fer dimecres Huerta, encara que per al PP, segons va defensar, un polític no ha de fer-ho fins que no hi hagi obertura de judici oral.

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va exigir a Sánchez que «deixi d'amagar-se» i «doni la cara» després nomenar un ministre dimitit i un altre imputat. Villegas va criticar que, 15 dies després d'arribar al càrrec, el cap de l'Executiu segueixi «amagat», i més després de la dimissió «en temps rècord» de Màxim Huerta i després de conèixer-se la imputació de Planas.



Petició de compareixença

El número dos del partit taronja va informar que han demanat la compareixença del ministre d´Agricultura al Congrés perquè explqui aquest procés judicial. «És el mínim» que pot fer, va comentar, preguntant-se si, després de la seva imputació, ja s'ha explicat convenientment davant la direcció del PSOE, tal com ho contempla el Codi Ètic del partit.

Paral·lelament, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que abans de demanar la dimissió de Planas prefereix esperar a escoltar les seves explicacions i el criteri de la Fiscalia. «Hem llegit que sembla que deixarà de ser investigat per la Fiscalia. Si és així, escoltarem les seves explicacions, i si continués imputat, haurà de dimitir. Però esperarem a veure quin és el criteri de la Fiscalia», va explicar el líder de Podem.

Pablo Iglesias va assegurar que espera que aquesta situació es resolgui «com més aviat millor». «Pel que hem llegit als mitjans, sembla que no tardarà molt», va afegir.

En aquest sentit, la Fiscalia de Medi Ambient de Huelva no acusarà l'actual ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en aquest cas de captacions il·legals d'aigua a l'entorn de Doñana des de 2009 al 2012, concretament a la finca Matalagrama de Almonte. No ho farà perquè no veu que Planas «hagi col·laborat de forma activa i rellevant amb els agricultors querellats o comès una omissió greu i reiterada en no denunciar penalment les extraccions il·legals de les que tingués coneixement», segons fonts de la Fiscalia.

El ministre d'Agricultura va assenyalar que no va conèixer ni va tenir «implicació» en el cas d'unes captacions il·legals d'aigua a l'entorn de Doñana. «Ja vaig donar la meva versió, i ni jo era competent, ni he tingut cap intervenció ni tenia coneixement», va dir.