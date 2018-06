Els refugiats de l'«Aquarius» són de 26 nacionalitats

Els 630 immigrants i refugiats que anaven a bord del vaixell Aquarius i que ara es dirigeixen en dues embarcacions més cap al port de València són de 26 nacionalitats diferents. Les ONGs Metges Sense Fronteres i SOS Mediterranée van rescatar a aigües del Mediterrani i van pujar a bord de l' Aquarius persones de l'Afganistan, Algèria, Camerun, Txad, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa d'Ivori, Mali, Marroc, Níger, Nigèria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Bangla Desh, Congo, Libèria, Somàlia, Sudan del Sud, Togo i les Comores.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que els 630 immigrants de l' Aquarius rebran a la seva arribada a Espanya «tractament idèntic» als centenars de migrants que arriben a la frontera sud en pastera, és a dir, els que sol·licitin asil tindran accés al procediment i els que no reuneixin les condicions podran rebre un expedient d'expulsió.

«El comportament del Govern cap a aquestes persones serà idèntic, aplicant la legalitat vigent, que dóna a aquells altres que vénen per via Marroc o Algèria cap al nostre país». «No tractarem diferent les persones que vénen a l' Aquarius que aquelles altres que vénen en pasteres. El tractament és igual en tots dos casos», va insistir el nou ministre.

Per altra banda, el vaixell de l'armada nord-americana USS Trenton, que va rescatar el passat dimarts 40 immigrants després d'un naufragi davant de les costes de Líbia, segueix sense poder transferir-los al vaixell de l'ONG Sea Watch, ja que Roma no ha donat encara el seu permís per a aquesta operació. Segons ha difós l'armada dels EUA, l' USS Trenton «està coordinat amb socis internacionals per determinar la seva disposició final».