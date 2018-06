Iglesias ofereix a Sánchez ser el seu soci de Govern a canvi d'aprovar 20 mesures

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha ofert al president de l'Executiu, Pedro Sánchez, ser el seu «principal soci de Govern» si «mira a la seva esquerra» i si es compromet a tirar endavant un agenda de 20 mesures «progressistes» que beneficiïn a la majoria social, entre les quals hi ha, per exemple, la derogació de les reformes laborals -tant la del PP com la del PSOE-, o la pujada de salari mínim fins a 1.000 euros.

«Si Pedro Sánchez vol, estem disposats a ser el seu principal soci de Govern. Sánchez té el nostre suport per a aquesta legislatura si està disposat a impulsar una agenda social, feminista, ecologista i de canvi democràtic», va anunciar durant la seva intervenció a l'inici de la reunió del Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podem al Cercle de Belles Arts.

És a dir, Iglesias va proposar al PSOE «iniciar una col·laboració parlamentària estreta que permeti al Congrés exercir com a poder legislatiu», però va condicionar el seu suport a la necessitat que el PSOE porti a terme polítiques progressistes, en concret una bateria de 20 mesures entre les quals hi ha lleis que van ser vetades pel Govern del PP, altres que ja estan en tràmit, i altres que poden acordar ara.

«Volem demanar al nou president que miri a la seva esquerra i que tingui cura de la gent i del seu poble», va demanar, després d'avisar Sánchez que el que no estan disposats a fer és «donar suport a mesures governamentals, pressupostos o lleis que vagin en contra del que representa l'Espanya del 15-M i el 8-M».

En un altre ordre de coses, el Consell de Ministres va aprovar alliberar 7.500 milions d'euros del préstec concedit pel Tresor Públic a la Tresoreria General de la Seguretat Social, recollit als Pressupostos prorrogats de l'any passat i que superava els 10 milions d'euros, per fer front a la paga ordinària i extraordinària de les pensions del mes de juliol. Després d'aquesta disposició de 7.500 milions, la Seguretat Social encara comptarà amb 2.692 milions d'aquest préstec de 10.192. A més, per afrontar el pagament de les pensions no es disposaria del Fons de Reserva.