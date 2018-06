Recuperen els cadàvers de 4 immigrants a aigües de l'estret de Gibraltar

Salvament Marítim va recuperar els cadàvers de quatre immigrants que van perdre la vida quan intentaven creuar l'estret de Gibraltar, en un dia en què van rescatar altres 686 immigrants en una seixantena de pasteres. Cinc embarcacions de Salvament i un helicòpter van participar des de les quatre de la matinada en un operatiu a aigües de l'estret de Gibraltar davant l'arribada de nombroses pasteres. Creu Roja, entre altres institucions, va organitzar un dispositiu per atendre aquestes persones a diferents ports de la demarcació de Cadis.

En un altre ordre de coses, la diputada de Podem per València Ángela Ballester va registrar una bateria de preguntes al Congrés relacionades amb el destí dels migrants que viatgen al vaixell Aquarius i la possibilitat que acabin en els «injuriats» Centres d'Internament d'Estrangers (CIE)

«Els CIEs són centres de detenció de persones que no han comès cap delicte», va denunciar Ballester, qui va apuntar que, «tal com han documentat diverses ONG i ha recollit en els seus informes el mateix defensor del poble, a aquestes instal·lacions es cometen sistemàtiques violacions dels drets humans».

«També al CIE de Zapadores, on les organitzacions i els propis migrants internats han denunciat als jutjats intimidacions, agressions, maltractaments, humiliacions, falta d'atenció mèdica, abusos sexuals o condicions higièniques insalubres», va afegir la parlamentària.

Ballester va expressar el seu «orgull» per veure València «convertida aquests dies en l'avantguarda en la defensa dels drets humans i la importància simbòlica de l'acolliment de l'Aquarius». «Mentre a Europa alguns governs competeixen per veure qui expulsa més refugiats, València els obre les portes», va dir.

Segons la seva opinió, «Europa, el Mediterrani i els refugiats necessitaven aquest pas endavant d'un govern preocupat per complir el dret internacional». No obstant això, va expressar la seva por que aquestes «bones intencions s'estavellin contra les nefastes condicions dels Centres d'Internament».

Per part seva, el portaveu adjunt del PP al Congrés, Carlos Floriano, va criticar l'actuació del Govern en el cas del rescat de l' Aquarius i ho va considerar una «improvisació». Segons la seva opinió, la política d'immigració és un tema «molt seriós» que no es pot solucionar «a força d'ocurrències» ni tampoc «al marge» de la UE.

«Tota la política d'immigració és molt seriosa i no s'ha d'improvisar. Espanya és frontera de la Unió i les polítiques han de ser fruit d'un acord del conjunt dels països membres», va assenyalar Floriano.



«Un assumpte delicat»

Preguntat per la seva opinió sobre l'actuació del Govern en el cas Aquarius, Floriano va explicar que «no es pot estar a base d'ocurrències, intentant omplir un buit de contingut» que, segons el seu parer, és «molt preocupant». En aquest sentit, va criticar que l'Executiu hagi fet diferents declaracions per, després, rectificar. «Em sembla poc seriós», va insistir, per indicar que s'està parlant «d'un assumpte delicat que convé tenir present».

De la mateixa manera, va defensar la tasca de l'Executiu de Mariano Rajoy en aquesta matèria, recordant que l'any passat es «van recollir més de 5.000 immigrants» al país amb «la suficient serietat i rigor com perquè ningú pugui posar en dubte la política d'immigració» de l'Executiu popular.

Per altra banda, l'Ajuntament de València va parlar de l'arribada del vaixell Aquarius al port de la ciutat amb 40 entitats locals que treballen en l'àmbit de l'atenció a persones migrants i la cooperació internacional, a les quals va traslladar la necessitat de mantenir la intimitat i privacitat dels immigrants i refugiats a bord i els va explicar qüestions com la seva reubicació o la situació jurídica posterior.

La responsable de Migració i Cooperació, Neus Fàbregas, va dirigir la reunió a la seu del Centre de Suport a la Immigració (CAI). La trobada es va centrar en la primera fase del dispositiu d'acollida de les 630 persones que està previst que arribin demà a bord de l' Aquarius i altres dos vaixells.

A la convocatòria hi van participar gairebé un centenar de representants de més de 40 entitats, des d'Acnur a altres com Metges del Món, Cáritas, Valencia Acoge o Valencia es Refugio. L'edil va explicar que l'arribada del primer vaixell està prevista per a demà al matí. Creu Roja s'ocuparà de la primera assistència sanitària a un contingent de persones refugiades en el qual hi 123 menors no acompanyats i set dones embarassades.