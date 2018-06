El votant del PP vol Feijóo com a successor de Rajoy; el de la resta de partits, Sáenz de Santamaría

Els votants del Partit Popular prefereixen que sigui el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, qui succeeixi Mariano Rajoy com a màxim responsable del partit. Aquesta és la conclusió d'un sondeig efectuat per l'empresa Dym Politics per a Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, i per a El Independiente. La dada és important perquè per primera vegada els afiliats del PP tindran l'oportunitat de triar en primàries el màxim responsable del partit. El sondeig apunta, en canvi, que Soraya Sáenz de Santamaría seria la candidata popular favorita per als simpatitzants de Ciutadans i del PSOE.

El futur del Partit Popular està obert després que Mariano Rajoy fos apartat de la presidència del Govern per Pedro Sánchez després de triomfar la moció de censura presentada pel PSOE. Un 37,3 per cent dels enquestats que van votar el PP en les últimes eleccions consideren que el millor successor és Núñez Feijóo, davant del 33,1 per cent que opta per Soraya Sáenz de Santamaría. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, es col·loca en tercer lloc, amb un 11,5 per cent de suport, mentre que solament el 5,7 per cent s'alinea amb María Dolores de Cospedal, l'opció amb menys avals.



Una altra perspectiva

El criteri canvia entre els votants d'altres partits. El 43,6 per cent dels votants de Ciutadans prefereix Sáenz de Santamaría davant del 22,4 per cent que triaria Feijóo. La relació és similar entre aquells enquestats amb afinitat cap al PSOE: el 25,7 per cent escull Sáenz de Santamaría, davant del 16,7 per cent dels que veuen millor Núñez Feijóo.

Resulta curiós que entre els votants d'Units Podem la principal opció sigui Ana Pastor (17,8 per cent), seguida de Núñez Feijóo (14,2 per cent) i de Soraya Sáenz de Santamaría (10,1 per cent). El marge més estret entre Feijóo i Santamaría es dona precisament entre els votants que es defineixen de centre, mentre que a ella la prefereixen els votants que se situen en els tots dos extrems de l'espectre: la dreta o el centre-esquerra.

Aval gairebé unànime a la decisió de Mariano Rajoy de dimitir

Segons l´enquesta, Mariano Rajoy va encertar en decidir dimitir com a president del Partit Popular. De manera gairebé unànime, els enquestats donen suport al pas fet pel fins ara màxim responsable dels populars. Només un de cada deu enquestats considera que s'hauria d'haver mantingut en el càrrec. El 83,5 per cent pensen, en canvi, que la seva dimissió ha estat encertada. Aquest criteri es manté de forma similar amb independència de l'afinitat política dels consultats, encara que són els votants de Ciutadans els que més donen suport a la renúncia (93,6%), seguits dels socialistes (91,3%) i els d´Units Podem (88,9%). Els votants populars donen suport a la dimissió en un 76,8%.