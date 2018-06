L'Executiu socialista aprova: Duque i Borrell són els més valorats

L'equip de govern del socialista Pedro Sánchez aconsegueix l'aprovat dels espanyols, que majoritàriament el consideren millor que el de Mariano Rajoy (PP). El fitxatge de l'astronauta Pedro Duque per portar la cartera de Ciència, Innovació i Universitats, d'acord amb les opinions, és el major encert, convertint-se en el ministre preferit d'un de cada cinc enquestats, segons el sondeig.

En una escala de zero a deu, l'Executiu de Sánchez aconsegueix aprovar amb un 5,3 de valoració mitjana. La nota més alta li donen els votants socialistes (7,4), seguits dels de Units Podem (6,3). Els de Ciutadans el deixen a la vora de l'aprovat (4,9) i els que pitjor el consideren són els enquestats que van votar el Partit Popular, que li atorguen un 3,8.

En paral·lel, cinc de cada deu enquestats creuen que el nou Govern socialista és millor que el del popular Mariano Rajoy mentre que dos de cada deu el veuen similar. Només el 15,8 per cent dels espanyols considera que l'executiu anterior del Partit Popular superava l'actual. Es tracta d'una opinió que només és majoritària entre els votants del PP.

D'altra banda, el nomenament com a ministre de l'astronauta Pedro Duque és, amb diferència, el que més agrada als enquestats: el trien el 20,2 per cent dels espanyols. I els que millor el veuen són els votants d'Units Podem i Ciutadans. Però també resulta molt significatiu el suport a Josep Borrell, ministre d'Afers Estrangers, que és el preferit no només dels votants socialistes, sinó també dels populars. El ja exministre Màxim Huerta era el tercer de la llista, seguit del jutge Grande-Marlaska. A més, la majoria dels enquestats està d'acord amb què el president espanyol no inclogués membres d'Units Podem al seu gabinet, una decisió amb la qual coincideixen el 60,6 per cent dels entrevistats i amb la qual només discrepen els mateixos votants d'Units Podem.