La majoria considera que Pedro Sánchez es mostrarà més flexible amb Catalunya

La majoria dels espanyols rebutja realitzar concessions a l'independentisme català, i no desitja que es revoquin algunes mesures adoptades durant la crisi desfermada pel referèndum de l'1-O. No obstant això, l'opinió majoritària és que Pedro Sánchez serà més flexible amb els separatistes. El sondeig constata la polarització que hi ha entre la població sobre aquest assumpte, amb marcades diferències en funció de la ideologia dels enquestats.

La divisió es veu, per exemple, davant la pregunta de si el nou govern de Sánchez hauria de cedir en algunes coses amb Catalunya per rebaixar la tensió social. S'imposa lleugerament la resposta de rebuig a qualsevol possible gest, posició que adopta el 45% dels consultats, mentre que els que consideren necessària aquesta distensió sumen un 42,1%. Els votants del PP són els que més s'oposen a acceptar alguna exigència dels nacionalistes catalans: gairebé les tres quartes parts dels enquestats que van votar el PP defensa la fermesa. El percentatge baixa lleument entre els votants de Cs. Encara que són majoria (62,6%) els que s'oposen a les concessions, representen el 34,8% els que les creuen necessàries.

La divisió sobre aquest assumpte és molt significativa al PSOE. Els que rebutgen assumir alguna demanda (45,7%) superen per tot just quatre punts als que veuen necessari fer-ho (41,9%). La posició sobre aquesta qüestió entre els votants socialistes s'assembla a la que s'obté en el conjunt dels espanyols. Són els votants d'Units Podem els únics àmpliament favorables a les mesures per relaxar la relació amb aquesta comunitat autònoma. No obstant això, la majoria dóna per fet que Sánchez serà flexible amb els independentistes, una opinió majoritària en els votants de tots els partits: fins i tot un 62% dels socialistes dóna per fet aquesta actitud.

La pregunta sobre la qual els enquestats mostren gran acord és la de la continuïtat a la presó preventiva dels exconsellers del govern de Puigdemont. Més de la meitat (53%) creu que haurien de continuar presos, opció que rebutja el 35,1% dels enquestats. Per partits, són els votants del PP els que defensen les mesures penitenciàries, i només els afins a Units Podem les rebutgen de forma majoritària.

La polarització queda una altra vegada posada de manifest en el fet que el 43,7% dels enquestats cregui que a Catalunya s'hauria d'haver mantingut en vigor l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Un 40,8%, en canvi, veia necessari acabar amb la tutela estatal. Únicament el votant de l'espectre ideològic del centre i la dreta defensa la seva continuïtat.