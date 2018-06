Més de 2.300 persones es mobilitzen en l'operatiu per rebre avui l'«Aquarius»

Un total de 2.320 persones integren el dispositiu d'acollida dels 629 migrants que han arribat a bord del Aquarius i dues embarcacions italianes al moll 1 del Port de València, que han tocat terra terra a partir de les 6 hores del matí d'avui.

El subdirector general d'Emergència de la Generalitat, Jorge Suárez, va explicar que l'arribada està prevista de manera esglaonada per millorar la qualitat de l'atenció. Així, la primera embarcació que arribarà serà el Dattilo, tres hores més tard l'Aquarius i sobre les 12:00 hores el Orione. Un total de 598 periodistes de 138 mitjans de comunicació i 15 freelance s'han acreditat per cobrir la seva arribada.

La Generalitat ha activat el Pla Territorial d'Emergències per articular la coordinació d'aquest dispositiu entre les tres administracions que intervenen, estatal, autonòmica i local, el que dóna més cobertura legal per reclamar qualsevol recurs addicional que pugui necessitar.

A l'interior dels vaixells, segons les dades de què disposen, viatgen cent menors: 7 menors de cinc anys, quatre entre 5 i 13 anys, 28 entre 13 i 15 anys i 61 entre 15 i 17. A més, hi ha 80 dones i 450 homes i cap d'ells revesteix de gravetat.



L'operatiu

Suárez va explicar que la prioritat és l'atenció sanitària. Així, metges de la Conselleria de sanitat i sanitat exterior realitzaran un primer triatge sanitari el més ràpid possible a l'interior del vaixell perquè psicològicament és «molt important» que puguin baixar a terra com més aviat millor.

Els migrants aniran desembarcant en grups de 20 persones i aquells que se sospiti que precisen d'atenció metges aniran passant pels deu punts habilitats al Port per rebre una primera assistència i que es determini si precisen d'una derivació hospitalària.

Tot i això, va explicar que, per les informacions de les ONG que els atenen durant la travessia, no s'espera a ningú amb una malaltia greu i que l'atenció prioritària està prevista a les embarassades i als menors.

Per això, no s'ha establert cap hospital de referència sinó que s'aniran derivant als centres hospitalaris de la xarxa pública valenciana en funció dels criteris mèdics acompanyats per policies.

Aquelles persones que precisen d'una atenció hospitalària sortiran ja amb un nombre SIP provisional assignat, la targeta de garantir l'atenció sanitària. A la resta se li proporcionarà en els seus centres d'acollida.

Els que no precisin d'atenció sanitària passaran a les carpes d'espera en les quals rebran un suport psicològic per part d'efectius de Creu Roja, i on es preveu que esperin fins a un màxim de 90 minuts, fins que passin per un procés de filiació per part de la Policia Nacional. Creu Roja lliurarà mil kits de primera necessitat i repartirà 15 tones de productes alimentaris als 629 migrants de l'Aquarius.

En aquest sentit, la Creu Roja també instal·larà 100 llits, amb altres cent de reserva, així com un alberg provisional amb capacitat per a 350 persones.



L'avís de Salvini a les ONG

El ministre de l'Interior italià i líder del partit ultradretà La Lliga, Matteo Salvini, va advertir ahir a les ONG que treballen a la Mediterrània que hauran de buscar altres ports no italians per al desembarcament dels immigrants rescatats a la Mediterrània.

«Que sàpiguen aquests senyors que Itàlia ja no vol ser còmplice del negoci de la immigració il·legal, per la qual cosa hauran de buscar altres ports no italians als quals dirigir-se», va afirmar Salvini en un missatge publicat a Facebook.

Coincidint amb l'arribada de l'Aquarius, més de 900 persones han arribat en pastera a les costes espanyoles en les últimes 48 hores. Afavorides pel bon temps, les embarcacions s'han detectat en diferents punts de les Illes Canàries i d'Andalusia.