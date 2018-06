Rivera planteja que calgui un mínim del 3% dels vots totals per entrar al Congrés

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha proposat una llei electoral en què els partits hagin d'obtenir un tres per cent del total estatal de vots per entrar al Congrés dels Diputats. Així ho va indicar durant la seva participació en el segon acte de la plataforma Espanya Ciutadana, en què van participar també el Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, l'escriptora i investigadora andalusa María Elvira Roca, la magistrada Maria José Torres, l'empresari Kike Sarasola i l'entrenador de bàsquet i exseleccionador Javier Imbroda. Rivera va assegurar davant unes 4.000 persones, segons l'organització, que si es vol obrir el debat de reformar la Constitució Espanyola que sigui «per millorar i enfortir Espanya, no per debilitar-la i liquidar-la»; més concretament, va dir que no és per «acontentar Puigdemont, Torra i els separatistes». «Volem una llei electoral justa i això vol dir també que els espanyols no estiguin en mans del 0,5 o 0,7 per cent de nacionalistes que canvien de govern o decideixen pressupostos», va sostenir en la seva intervenció, en què va ser interromput diverses vegades amb crits de «president, president» i «volem votar». És per això que el líder de la formació taronja va proposar una llei electoral amb llistes obertes, en la qual els vots «valguin igual» a tot el país.