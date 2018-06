Diego Torres demana l'indult al govern espanyol i sol·licita la suspensió de la pena

L'exsoci d'Iñaki Urdangarin a l'Institut Nóos, Diego Torres, ha sol·licitat l'indult al govern espanyol i la suspensío de l'execució de la condemna mentre aquest es tramita. Així ho ha sol·licitat la seva representació processal, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Torres té de termini fins aquest dilluns per ingressar a presó i està previst que ho faci a Brians 2. El Tribunal Suprem ha condemnat Torres a 5 anys i 8 mesos de presó pel 'cas Nóos', el que suposa una rebaixa respecte a la pena imposada per l'Audiència de Palma al febrer, quan va ser de 8 anys i 6 mesos. El Suprem el condemna per malversació, prevaricació i frau a l'administració.