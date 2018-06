Una dotzena de lleis fa mesos que esperen ser debatudes al Congrés

Una dotzena de proposicions de llei fa mesos que estan «congelades» al Congrés esperant l'inici del debat del seu articulat malgrat que els grups ja tenen presentades les seves esmenes des de fa mesos, un «tret de sortida» que en anteriors legislatures no trigava més de dues setmanes. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha retret als grups l'elevat nombre de comissions parlamentàries funcionant al mateix temps, mentre que l'oposició s'ha queixat sovint de les successives pròrrogues del termini d'esmenes que alenteixen la tramitació de les lleis.

Però al marge d'aquests factors, el ritme legislatiu del Congrés és molt més lent que a anteriors legislatures, ja que ni tan sols quan les esmenes estan ja presentades es dóna sortida àgil a les iniciatives, ja que sovint pateixen una aturada a la fase de ponència , on es comença el debat de l'articulat.

Entre aquestes normes «congelades» hi ha lleis tan importants com les que pretenen reformar la coneguda pels seus detractors com a Llei Mordassa, afavorides pel PSOE i PNB; la que busca prohibir l'indult a condemnats per corrupció i violència masclista, del PSOE; o la que vol revelar secrets oficials als 25 anys, del PNB.

També està estancada la llei òmnibus de lluita contra la corrupció promoguda per Ciutadans, que precisament ha portat el partit taronja a remetre un escrit al president de la Comissió Constitucional, Jesús Posada, per instar-lo a posar ja una data per a la ponència. I és que, en aquest cas, ja han passat set mesos des que va acabar el termini de la presentació d'esmenes parcials.

De la dotzena de proposicions encallades a la cambra baixa, cinc pertanyen al PSOE, tres a Ciutadans, dues al PP, dues al PNB, i una és una iniciativa legislativa procedent de l'Assemblea de Madrid; la majoria d'elles, vuit, han de ser discutides en les comissions de Justícia i Constitucional, principalment.

El PSOE i el PNB van presentar sengles proposicions per reformar i derogar la Llei de Seguretat Ciutadana, una de les normes més polèmiques aprovades que el PP i que Pedro Sánchez s'ha compromès a derogar.