Macedònia i Grècia signen el canvi de nom de l'antiga república iugoslava

Els primers ministres de Grècia i Macedònia, Alexis Tsipras i Zoran Zaev, van signar el seu històric acord sobre el canvi de nom de la que ara per ara segueix sent l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, i que passarà a anomenar-se República de Macedònia del Nord si així ho ratifiquen els parlaments dels dos països veïns. L'acord va ser signat al llac Prespa, situat en aquesta regió fronterera amb Grècia, Macedònia i Albània. El pacte va ser anunciat la setmana passada pels primers ministres. No obstant això, no està exempt de polèmica i, mentre que a Grècia s'ha promogut una moció de censura contra l'executiu, a Macedònia el president ha promès bloquejar l'acord.

«No podem canviar la nostra geografia o la nostra història. Però podem donar forma al nostre futur. I serà un futur europeu comú de respecte mutu, comprensió i amistat», va publicar el ministre d'Exteriors macedoni, Nikola Dimitrov, al seu compte de Twitter moments abans de començar la cerimònia. Tsipras, en inaugurar la cerimònia, va qualificar d'«estèril» la disputa que Atenes i Skopje havien mantingut durant anys. L'acord assolit, segons ell, és «patriòtic», «mútuament beneficiós i respecta els valors fonamentals de les dues parts».