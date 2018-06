Trump ordena crear un cos militar destinat a operar a l'espai

El president d'Estats Units, Donald Trump, va ordenar avui que el Pentàgon estableixi una divisió de les Forces Armades nord-americanes que s'enfoqui a l'espai, amb la finalitat de potenciar el lideratge del país en aquest àmbit i contrarestar els avanços de Xina i Rússia.

"Ha d'haver-hi un domini d'Estats Units a l'espai", va dir Trump en un acte a la Casa Blanca.

"Per la present ordeno al Departament de Defensa, al Pentàgon, que comencin immediatament el procés per establir una força espacial, com la sisena branca de les Forces Armades", va afegir.

El president no va donar detalls sobre la missió que tindrà aquesta nova divisió castrense, però va signar una ordre que instrueix al Pentàgon a desenvolupar-la.

"No volem que Xina i Rússia i altres països ens avancin", va insistir.

Trump va avançar al març passat que li agradaria crear una divisió de les Forces Armades nord-americanes que s'enfoqués a l'espai, per considerar que allà també "es combaten guerres, igual que a la terra, l'aire i el mar".

Aleshores, Trump va reconèixer que "no parlava de debò" quan va esmentar per primera vegada als seus assessors la idea de crear aquest cos militar, però després va pensar que era una "gran idea".

El cap de l'Estat Major Conjunt de l'Exèrcit d'EUA, el general Joseph Dunford, va admetre a l'abril que els sistemes amb els quals Washington compta a l'espai manquen de la "resistència" necessària en cas d'atac i són vulnerables a les noves "capacitats" amb les quals compten altres països.

"Es diu que no hi ha guerres a l'espai, però hi ha guerres que impliquen els nostres sistemes en l'espai", va advertir Dunford.

A l'abril de 2017, Trump va demanar a la NASA accelerar els seus plans d'exploració espacial, que contemplaven l'arribada d'humans a Mart en la dècada de 2030, perquè un nord-americà trepitgi el planeta vermell durant el seu primer mandat, que acaba al gener de 2021.

Al desembre passat, Trump va subscriure una directiva de política espacial que establia com a meta del seu Govern establir una base a la Lluna, com a pas previ a la primera missió tripulada a Mart.