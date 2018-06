Cospedal anuncia que també optarà a liderar el PP

La secretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, ha anunciat que finalment s'unirà a la cursa per fer-se amb la presidència del partit i per rellevar Mariano Rajoy.

Així ho ha avançat durant la seva intervenció davant de la Junta Directiva del PP de Castella-la Manxa, on ha estat acompanyada per desenes de persones entre les quals hi havia els líders provincials del partit. En la seva al·locució, Cospedal ha volgut deixar clar que posarà "tot el seu cor i tot el millor per al partit".

"Des de bon principi m'he plantejat quina hauria de ser la meva determinació per al moment que ve i sobretot sobre quins fonaments hauria adoptar-la. La decisió només podria estar basada en la convicció del que és millor per al meu partit. El primer que he volgut que és fer que el partit esitgui despullat de qualsevol pretensió personalista ", ha emfatitzat.

El nom de Cospedal eleva a sis els candidats a la presidència del partit, al sumar-se als de l'exministre García Margallo, el valencià José Luis Bayo, el vicesecretari del partit Pablo Casado, el diputat per Àvila José Ramón García Hernández i l'exvicepresidenta del Govern , Soraya Sáenz de Santamaría, que té previst anunciar la seva candidatura aquest mateix dimarts.