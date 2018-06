Merkel té dues setmanes de marge per resoldre la crisi migratòria a Alemanya

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha aconseguit dues setmanes més de temps per arribar a acords bilaterals amb els seus socis europeus, en un moment de fortes tensions amb el seu ministre d'Interior, Horst Seehofer, sobre la política de refugiats que ha fet trontollar el Govern.

Alemanya va despertar amb totes les mirades posades en la reunió de la Unió Cristiana Social (CSU), a Munic, després que el seu líder hagués anunciat la setmana passada la seva intenció de posar en marxa amb o sense suport de Merkel seu polèmic pla per frenar l'entrada al país de refugiats prèviament registrats a altres països europeus, una vegada que obtingués llum verd de la seva cúpula.

A l'últim moment, el president de la CSU va decidir concedir les dues setmanes de temps que reclamava Merkel per poder tancar acords bilaterals amb països com Itàlia en el marc de la cimera del 28 i 29 de juny. No obstant això, el soci de la cancellera ho va deixar clar: si no s'arriba a una solució a nivell europeu amb un efecte similar, el seu pla es posarà en marxa a inicis de juliol.

Paral·lelament, la cancellera alemanya es va comprometre davant el primer ministre italià, Giuseppe Conte, a ajudar la nació transalpina amb les arribades d'immigrants i refugiats a les seves costes i, en concret, va proposar gestionar les sol·licituds d'asil des dels països que serveixen de llançadora cap al mar Mediterrani, com Líbia. «Itàlia és un dels països que està rebent un munt de refugiats com a primer països d'arribada», va dir Merkel bans de reunir-se amb Conte a Berlín.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va considerar «un gran error» la permissivitat europea cap a la immigració i va qüestionar la política de la «feble» coalició que governa a Alemanya «No volem que el que passa amb la immigració a Europa ens passi a nosaltres», va etzibar. Trump va assegurar a Twitter que «la població d'Alemanya s'està posant en contra dels seus líders» en un moment en què «la immigració està sacsejant la ja feble coalició de Berlín».