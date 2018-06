Tots els immigrants de l'«Aquarius» excepte un demanen asil i 274 volen anar a França

Tots els migrants rescatats per l' Aquarius i arribats a València han sol·licitat asil, a excepció d'un, i d'ells 274 han manifestat la seva intenció d'anar-se'n a França. Aquestes dades inclouen també els menors rescatats, tant els que viatjaven amb les seves famílies com els que no van acompanyats. En el primer cas, es tramita la sol·licitud amb la de la família, i en el segon, en quedar tutelats per la Generalitat Valenciana, és aquesta la que s'encarrega dels tràmits. A més, en fer les identificacions no s'ha trobat cap migrant que tingui antecedents penals o prohibida l'entrada al territori espanyol, de manera que no s'ha obert cap expedient d'expulsió.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, havia anunciat al matí que gairebé la meitat dels migrants acollits per Espanya per raons humanitàries volen anar a França. Concretament, els que manifesten la seva voluntat de traslladar-se al país veí són el 43,5 per cent. La resta, un 56,4 per cent (355) es quedarien a Espanya.

Paral·lelament, els efectius sanitaris desplaçats al port de València van atendre in situ a l'arribada a terra ferma de la flotilla de l' Aquarius un total de 226 persones migrants, de les quals 122 van ser derivades a cinc hospitals de la ciutat. Actualment, deu persones, entre elles un menor, estan ingressades com a conseqüència d'afeccions respiratòries, cutànies, alteracions en la funció renal o problemes metabòlics, entre d'altres patologies, i el seu estat no és greu.

Així ho va explicar la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en una roda de premsa per fer balanç del dispositiu sanitari desplegat per atendre l'arribada dels migrants que viatjaven en aquesta flotilla, l'actitud dels quals va posar en valor. «Ens han donat a tots una lliçó de civisme i bon comportament, facilitant la tasca dels sanitaris», va explicar.

Després de baixar dels tres vaixells - Dattilo, Aquarius i Orione- els efectius sanitaris van atendre 226 persones in situ i 122 van ser traslladades a hospitals. En els casos en què aquests migrants viatjaven amb familiars, el nucli sencer va ser portat als centres hospitalaris, amb el que es va facilitar la permanència en aquests de 40 familiars dels hospitalitzats.

Pel que fa als quadres clínics, la consellera va assenyalar que es van atendre casos de deshidratació, febre, cremades de divers grau relacionades principalment amb el fuel i l'aigua del mar o diverses amputacions falàngiques a les mans. També van ser ateses sis dones embarassades, que «es troben perfectament» i una altra que havia patit un avortament previ a l'arribada a la capital valenciana.

Al matí d'ahir continuaven ingressades 10 persones, entre elles un menor, distribuïdes a cinc hospitals de València: 4 al General, 2 al Clínic, 1 a La Fe, 1 al Peset i 2 a l'Arnau, però «en principi no sembla que estiguin en risc» i la xifra podria variar en funció de les altes que es puguin produir.

Barceló no va voler precisar les patologies «per respecte» a les persones ingressades i va assenyalar respecte els menors que hi ha un atès i un altre que va acudir a l'hospital amb la seva mare, però el va abandonar quan aquesta va ser donada d'alta. L'estat de salut dels menors que viatjaven a la flotilla era bo, va afegir.

Totes les persones que van ser ateses pels serveis sanitaris de la Conselleria ja tenen la seva targeta SIP per accedir al circuit sanitari valencià. A la resta dels migrants també se'ls facilitarà: «Sanitat pública universal», va destacar la consellera. Segons va afegir, no hi ha efectius sanitaris als centres d'acollida en què es troben els migrants, atès que aquests poden anar a qualsevol centre de salut per ser atesos.