Joan Companya ·President del Col·legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API)

«Viure al centre de Girona es convertirà en un luxe»

Company encapçala la nova junta del col·legi que va començar a treballa el mes de desembre passat, després que l´antiga junta hagués de plegar en quedar inhabilitats per entrar en conflicte amb el Consejo General dels API d´Espanya.

RAQUEL GIRONÈS La compravenda d’habitatges a Girona va crèixer el 2017 un 13,45%, arribant a les 10.212 operacions. Es tracta de la xifra més alta fins ara registrada en un any a la província des del 2007.

Ens situem en xifres d’abans de la crisi econòmica. El sector s’ha recuperat?

Aquest 2017 hi ha hagut un increment relativament important de compravenda d’habitatges a les comarques gironines. Una tendència que també es registra a la resta de Catalunya i a Espanya, on el creixement ha estat del 14,5%. Per tant, a Girona ens movem dins unes xifres semblants. Fa quatre anys que el mercat de mica en mica ha anat deixant enrere la crisi immobiliària i poc a poc s’està recuperant amb increments de compravenda.

Quins factors justifiquen aquest creixement?

La situació econòmica i laboral és més estable. Això fa que la gent s’animi a invertir, és a dir, a comprar un habitatge i endeutar-se. A més, els interessos són baixos i els bancs estan facilitant més el crèdit, tot i que amb unes condicions molt estrictes. Tot i això, no podem dir que a les comarques gironines ens trobem en una fase expansiva. A grans ciutats com Barcelona davant la manca d’oferta d’habitatges s’està construint molt. Una dinàmica que aquí a la província gironina no passa.

Així ho mostren les dades. El 2017, el 84,64% de les compravendes eren habitatges de segona mà a Girona.

Exacte. Les promocions d’obra nova a les comarques gironines encara són molt pobres. No s’estan construint pisos. Així ho reflecteixen les dades oficials de l’Agència Catalana de l’Habitatge i el Gremi de Promotors. En tot el 2017, a la ciutat de Girona només s’ha iniciat la construcció de 100 habitatges nous. Estem en unes xifres d’obra nova molt i molt baixes encara.

Per què no es construeix?

Perquè els preus de venda dels habitatges són molt baixos. Això provoca que els promotors no els hi sigui rentable fer una inversió en obra nova, ja que després haurien de vendre els habitatges a un preu baix i no hi guanyarien gaire. Jo crec que a partir d’aquest 2018, a Girona ciutat es começarà a construir perquè els preus estan en uns increments mantinguts. A més, ja sabem que hi ha grans fonts immobiliaris que tenen comprats importants terrenys aquí a la ciutat.

Un altre dels fronts del sector són els alts preus del lloguer.

Sí, ens estem trobant una manca important d’habitatges de lloguer. Hi ha molta demanda i en canvi molt poca oferta. Un problema que pateix principalment la ciutat de Girona. Lògicament si hi ha molta demanda i poca oferta és inhabitable que això provoqui una pujada de preus. Es tracta d’un increment preocupant perquè portem tres anys que les xifres de creixement de preus són molt altes.

Quines conseqüències pot comportar aquesta pujada sinó es frena?

La principal és que viure al centre de Girona es convertirà en un luxe. Estem expulsant a les famílies de la ciutat perquè estan tinguent moltes dificultats en trobar habitatge al centre i han d’anar a viure a barris i pobles del voltant. És un fenòmen que no passa només aquí, sinó a ciutats de tot el món. Viure al centre, malauradament, es convertirà cada vegada més en un luxe. Les immobiliàries ja estan denotant més demandes d’habitatge a pobles del voltant de Girona.

Quin és el paper que ha de dur a terme el govern davant d’aquesta pujada de preus?

Els governs, tant l’estatal com l’autonòmic, haurien d’intervenir per frenar aquesta dinàmica. Haurien d’afavorir, amb incentius fiscals i seguretat jurídica en casos d’impagament, als promotors perquè els sigui interessant fer promocions destinades a pisos de lloguer. S’han de buscar maneres perquè realment sigui rentable una inversió en pisos de lloguer. A banda, també s’ha d’ajudar al llogater. I l’administració ha de donar ajudes socials a aquelles persones que no poden accedir al mercat de lloguer.

El fenòmen dels pisos turístics està treient habitatges del mercat de lloguer?

És un factor que s’ha de tenir en compte perquè condiciona la manca d’oferta i la pujada dels preus de lloguer però, a petita escala. Aquest fenòmen es dona sobretot al barri vell de Girona on hi ha propietaris que han tret el seu pis del mercat de lloguer i l’han ficat al mercat turístic. Principalment per moda. Però, la ciutat de Girona no dóna per tanta oferta de pisos de lloguer turístic. Es tracta d’una moda que tendirà cap a la baixa.

Per què?

Girona té una gran capacitat turística, però, és limitada. A Barcelona l’estada dels visitants és d’una setmana, mentre que aquí és d’una o dues nits. Moltes vegades el visitant prefereix anar a un hotel que a un pis turístic per una única nit. Segons les dades de l’Ajuntament de Girona, actualment hi ha uns 600 pisos de lloguer turístic a la ciutat. Jo crec que és més del que el mercat de Girona pot assumir. A la llarga, molts propietaris veuran que no els surt a compte tenir un pis turístic perquè tindran poca ocupació.

La situació política que viu Catalunya ha afectat el sector immobiliari?

Sí. Aquests mesos convulsos que s’han viscut en el darrer trimestre del 2017 han afectat el mercat immobiliàri, un sector on es realizen inversions importants. On més s’ha denotat aquest impacte és en els clients estrangers, els quals més els costa entendre aquesta situació i han frenat la decisió de comprar un habitatge aquí. Ara que tenim les estadístiques de tot l’any, es pot observar que a Girona el setembre van caure les compravendes, després van remuntar a l’octubre i el novembre, i el desembre es va registrar un descens important del 25%. Però, en conjunt, una afectació sustencial no hi ha sigut i aquest gener i febrer estem en una situació totalment normalitzada.

Quins altres reptes afronta el sector immobiliàri?

El principal repte és que el sector s’estabilitzi. Tots els que operem en aquest mercat el que busquem és no caure en una nova bombolla immobiliària, ni en aquesta crisi tan dura que hem passat. El que pretenem és que el mercat es vagi estabilitzant amb uns creixements moderats. Partim d’una crisi mol dura on es va produir una baixada de preus molt forta, i per tant, és innavitable que ara hi hagi un increment de preus. Però, ha de ser un increment moderat per no caure en un altre boom immobiliàri. L’obra nova ha de tornar a posar-se en marxa. La situació econòmica és estable, per tant, el mercat de l’habitatge s’anirà normalitzant.

Davant d’aquests reptes, quin és el paper del col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Girona (API)?

Oferir als nostres professionals tots els serveis que necessitin perquè no es posi en dubte el paper dels agents de la propietat immobiliària. Encara ara, la opinió pública veu els API com els culpables de l’encariment dels preus de l’habitatge i això no és així perquè nosaltres no som els internmediaris que comprem a un preu baix i venem car. Nosaltres el què oferim és un servei que vetlla per una intermediació transparent i amb seguretat jurídica i econòmica. En aquest sentit, enguany hem creat la campanya de comunicació Si no és un API, vés amb compte! amb l’objectiu de crear consciència al consumidor. Cal assegurar-nos, com a consumidors, que el professional compta amb unes assegurances que puguin respondre per ell en el cas que alguna cosa no funcioni.

I també oferiu formació.

Des del col·legi vetllem perquè els professionals estiguin ben formats i puguin oferir un servei que doni garanties, seguretat, tranquil·litat i transparència al client. Per aquest motiu posem molta èmfasi en el nostre programa de formació i cada setmana es duen a terme diferents activitats formatives a les instal·lacions del col·legi.

Quina valoració en fa d’aquests primers mesos de la nova junta?

Estem en una situació d’impàs. Seguim la mateixa línia amb la qual treballa el col·legi des de fa molts anys. Hem entrat per donar suport i mantenir el col·legi fins que hi haguin noves eleccions.

Està previst que es duguin a terme abans del mes d’octubre. Es presentarà com a president?

No ho sé, ho estem valorant. Hem d’acabar de decidir si continuarem o no. Ara mateix no hi ha una decisió presa.