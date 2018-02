Agenda de Carnaval: divendres 9 de febrer

Diversos municipis gironins celebren actes de Carnaval aquest divendres

DDG LLANÇÀ

15.15 h - Rua dels alumnes de la llar d'infants El Patinet i del CEIP Pompeu Fabra pels carrers de la vila

PALAMÓS

20.00 h - Festa dels botiguers, a l'arbreda municipal amb la visita del rei i la reina del Carnaval.

SANTA COLOMA DE FARNERS

22.30 h - Rua nocturna pels carrers de la població

00.00 h - Concert amb Banda Biruji al pavelló de la Nòria

SANT FELIU DE GUÍXOLS

12.00 h - Presentació de colles i Vi d´Honor a l'envelat Guíxols Arena

18.00 h - Rua del divendres: carretera Girona (cantonada amb rambla Joan Bordas), placeta Sant Joan, rambla A. Vidal (cantonada passeig del Mar)

00.00 h - Ball del Tongo amb La Loca Histeria i Ernest Codina (del Fricandó Matiner). A la mitja part, lliurament de premis de la Rua a l'envelat Guíxols Arena P 7 €

ROSES

21.00 h - al llarg de l´avinguda de Rhode, passada del divendres.

23.30 h - a l´envelat de la plaça de Frederic Rahola, ball amb Hey! Pachucos i l´orquestra Mitjanit.

I, a la pista annexa del Pavelló Municipal d´Esports, discomòbil Tro-de-So.

LLORET DE MAR

19.00 - Arribada del rei carnestoltes a la Plaça de la Vila

TOSSA DE MAR

15.00 h - La Rua dels Éssers Mitològics. Recorregut: Carrer Escultor Marés, Avinguda Ferran Agulló fins a la Terminal, baixada fins Avinguda Catalunya, Carrer Torrent Viver i arribada a l´Escola.

Organitza: Escola Ignasi Melé i Ferrer i Llar d´Infants. Col·labora: AMPA.

ARBÚCIES

21.00 H - Concurs de carrosses i comparses 2018. Concentració de colles al passeig de Palacagüina i, a les 22 h, inici de la rua de carrosses, comparses i petits grups pel carrer Camprodon fins arribar al poliesportiu de Can Delfí. Tot seguit, presentació de les comparses i entrega de premis.

Nit musical al poliesportiu de Can Delfí. Començarà un cop hagin acabat les actuacions de les diferents comparses. Música a càrrec d'Animal DJ i Celtic Djs. Hi haurà el II Concurs de disfresses.