Tots els actes del Carnaval a les comarques gironines

Consulta les activitats que es duran a terme durant aquest cap de setmana ala principals carnestoltes gironins

DIVENDRES 16 DE FEBRER

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Carnaval A la nit ball amb l´orquestra La Secreta.

OLOT

Playback de Carnaval A les 9 de la nit al Teatre Principal playback dels reis i reines dels carnavals d´Olot. A càrrec dels Reis i Reines del Carnaval d´Olot i membres del CIT.

RIPOLL

Pregó A 1/4 d´11 de la nit a la plaça de la Lira pregó del Rei Carnestoltes.

- A 2/4 d´11 de la nit ruta hipiie del romànic.

DISSABTE 17 DE FEBRER

AGULLANA

Cercavila A les 10 del matí des de l´escola sortida de la cercavila xuiera amb el grup Batuskala.

- A les 3 de la tarda a l´Ajuntament trobada de cuiners i mestres xuiers.

- A 2/4 de 5 de la tarda a la plaça repartiment de la xuia i tot seguit espectacle i festa amb Landy el Rumbero.

- A les 11 de la nit a la sala polivalent ball de carnestoltes amb el grup Dalton.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Carnaval Avui animació infantil amb Ambauka i ball de carnaval amb l´orquestra Diversiones i Maribel.

EL PORT DE LA SELVA

Rua A 2/4 de 6 de la tarda rua amb sortida des de l´aparcament dels Horts fins al Moll Gros i després ball amb The Junkebox.

- A 2/4 d´11 de la nit amb sortida del Moll Gros rua de nit i després al pavelló ball amb dg Gresk i dj AnderSac.

GIRONA

Girona Est A les 3 de la tarda al centre cívic Onyar festa de carnestoltes.

Santa Eugènia A 1/4 de 4 de la tarda a l´escola Montfalgars celebració del carnaval de Santa Eugènia.

Esquerra del Ter A 2/4 de 4 de la tarda a la pista esportiva del carrer Collsacabra festa del carnestoltes.

Pont Major A les 4 de la tarda a la pista del pavelló municipal del barri acte popular.

Pla de Palau A les 4 de la tarda a la pista de bàsquet del carrer Narcís Blanch festa.

Devesa Güell A 2/4 de 5 de la tarda a la plaça Miquel de Palol festa de carnaval.

LA BISBAL D´EMPORDÀ

Rua A les 4 de la tarda rua de Carnestoltes des del carrer 6 d´octubre fins al passeig Marimon Asprer.

- A 2/4 d´11 de la nit al pavelló firal festa de carnestoltes amb Txarango, Radio Hits i Kharloss Selektan dj.

LLAGOSTERA

Carnaval infantil A les 12 del migdia a la plaça Cataluna carnaval infantil i festa amb Fefe i Companyia.

OLOT

Rua A les 12 del migdia cercavila pels carrers del centre.

- A les 5 de la tarda gran rua de carnaval.

- A les 9 de la nit al pavelló Firal lliurament dels premis i sopar popular.

- A les 12 de la nit a la sala Torín gran festa de carnaval amb Jumpack.

QUART

Rua A les 4 de la tarda concentració de la rua i mitja hora sortida des del local social-carrer Tren. En acabar es lliuraran els premis a la plaça de la Vila.

RIPOLL

Rua A 2/4 de 6 de la tarda rua oficial des del carrer Concepció Ducloux fins a la carretera Barcelona.

- A 2/4 de 10 de la nit rua golfa des de la plaça de l´Ajuntament fins al pavelló municipal d´esports.

- A la 1 de la matinada ball de carnestoltes al pavelló.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Desfilada A les 5 de la tarda desfilada de disfresses de carnaval pels diferents carers del poble i també celebració de jocs de cucanya amb motiu del carnaval.

SANT PAU DE SEGÚRIES

Carnaval A 2/4 de 5 de la tarda concentració a la plaça Estabanell i rua fins arribar al pavelló on hi haurà berenar i animació infantil.

- A les 9 de la nit sopar de carnestoltes al pavelló a càrrec del Racó de Can Sisco i després ball.

ULLÀ

Festa A les 5 de la tarda a la sala polivalent festa de carnaval amb animació a càrrec d´El Pot Petit.

VILABERTRAN

Rua A 2/4 de 5 de la tarda a la plaça dels Hortalans rua de carnaval i al centre cívic ball.

VILADAMAT

Cercavila A 2/4 de 5 de la tarda a la plaça cercavila amb Vilatukada i els geganters i grallers de Viladamat.

- A les 5 de la tarda al local social espectacle de màgia amb Raul Black amb xocolatada.

VILAFANT

Cercavila A partir de 4 de la tarda desfilada i rua de carnaval amb animació infantil pel nucli antic.

DIUMENGE 18 DE FEBRER

BOADELLA D´EMPORDÀ

Carnaval A les 5 de la tarda des de Can Matildo fins a la Societat cercavila de disfresses i tot seguit ball.

CALONGE-SANT ANTONI

Rua A partir de les 7 del matí despertada carnavalesca pels carrers de Calonge.

- A les 10 del matí a la pineda de l´Àvia Jovita esmorzar de les colles.

- A 2/4 d´11 del matí visita dels carnestoltes als centres geriàtrics.

- A les 4 de la tarda rua de carrosses i comparses amb sortida des del Mas Barceló fins a la plaça de la Concòrdia de Calonge.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Carnaval Al migdia dinar de carnaval i després música disco.

CELRÀ

Carnaval A 2/4 d´11 del matí rua amb inici de l´avinguda Catalunya.

- A 2/4 de 2 dinar popular.

- A les 4 de la tarda lliurament dels premis i a continuació animació infantil amb Landry el Rumbero.

EL PORT DE LA SELVA

Carnaval infantil A 2/4 de 6 de la tarda a l´Espai Port carnaval infantil amb Més Tumacat.

LLAGOSTERA

Rua A 2/4 d´11 del matí rua de carnaval des del carrer Maria Gay fins al passeig Romeu.

RIPOLL

Cercavila infantil A les 5 de la tarda cercavila infantil des de la plaça de l´Ajuntament fins al pavelló municipal d´esports i a continuació animació infantil amb Trencamandres.