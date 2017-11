Programació del diumenge 5 de novembre

Tots els actes de les Fires i Festes de Sant Narcís del 5 de novembre

Origen, segona part

Del 20 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Refugi Antiaeri (MHG)

EXPOSICIÓ

Fira d'artesania

Del 28 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Carrer de Santa Clara

FIRA

Ho organitza: Col·lectiu de marxants de les rambles de Girona i Tallers Artesansd de les comarques del gironinès

La Llanterna Màgica. Petit Museu Visual de les Meravelles del Circ a càrrec de Jordi Pujades

dissabte 4 i diumenge 5 de novembre

Plaça de Santa Susanna

ESPECTACLE FAMILIAR

Fira d'artesania

Del 28 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Pont de Pedra

FIRA

Ho organitza: Associació d'Artesans del Pont de Pedra

Exposició Filatèlica de Girona

Del 26 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Biblioteca de la Casa de Cultura

EXPOSICIÓ

37a Mostra de Miniatures Històriques

Del 27 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Església de Sant Lluc

EXPOSICIÓ

Ho organitza: El Baluard

Fira d'alimentació artesana

Del 28 d'octubre al 5 de novembre de 2017

Plaça de la Independència

FIRA

Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona (ADAG) - Autoorganització, lluita simbòlica i pràctica social

Del 17 de juny al 5 de novembre

Museu d'Art de Girona

EXPOSICIÓ

4,5 €

Trobada de gegants i cercavila

Diumenge 5 de novembre, 10 h

Parc del Migdia

ACTE POPULAR

Ho organitza: Colla Gegantera Fal·lera Gironina

El desig de viure i escriure Prudenci i Aurora Bertrana - Visita guiada a l'exposició a càrrec dels comissaris

Diumenge 5 de novembre, 12 h [+]

Museu d'Història de Girona (Sala d'Exposicions)

VISITA GUIADA

Organitza: Museu d'Història de Girona. A càrrec de: Blai Gasull, Glòria Granell, Xavier Pla i Neus Real

SEPULTURES I EPITAFIS: El retrat de la mort per a un record etern

Diumenge 5 de novembre, 12 h

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

VISITA GUIADA

5 € adults / 3 € estudiants

A càrrec de: Joan Piña - director del Museu de la Catedral de Girona. Ho organitza: Museu d'Arquelogia de Girona-Monestir de Sant Pere de Galligants. Hi col·labora: Museu de la Catedral de Girona

Visita guiada a l'exposició Llum! - A càrrec de Jordi Pons (director del Museu del Cinema i co-comissari de l'exposició)

Diumenge 5 de novembre, 12 h

Museu del Cinema

VISITA GUIADA

Audició de sardanes amb la Cobla Selvatana

Diumenge 5 de novembre, 17 h

Plaça de la Constitució

SARDANES

Ho organitza: Amics de la Sardana Terranostra

Castell de focs

Diumenge 5 de novembre, 20 h

Parc de les Ribes del Ter

ACTE POPULAR

Gilad Hekselman Trio & Mark Turner - 6è Jazz & Fires

Diumenge 5 de novembre, 20.30 h

Sunset Jazz Club

CONCERT

20 €

Mark Turner: saxo. Gilad Hekselman: guitarra. Rick Rosato: contrabaix. Jonatahan Pinson: bateria

Miquel Peidro - Paisatge

Del 27 d'octubre a l'11 de novembre de 2017

Galeria d'Art El Claustre

EXPOSICIÓ

Entre cos i enigma

Del 4 d'octubre al 12 de novembre de 2017

Bòlit_StNicolau i Museu d'Arqueologia de Girona

EXPOSICIÓ

1a Exposició de Modelisme Naval

Del 29 d'octubre fins al 25 de novembre de 2017

Capella del Pilar

EXPOSICIÓ

Ho organitza: Club de Modelisme Naval de Girona

Els Masó: artistes i col·leccionistes

Del 17 de juny al 25 de novembre de 2017

Casa Masó

EXPOSICIÓ

Comissari: Ignasi Domènech

El Palau dels Artesans

Del 26 d'octubre al 10 de desembre de 2017

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

EXPOSICIÓ

Ho organitza: Diputació de Barcelona

Jerusalem ID

Del 23 de setembre de 2017 al 7 de gener de 2018

Bòlit_LaRambla

EXPOSICIÓ

Una producció del MAC Mataró Art Contemporani

Irrepetible

Del 31 d’octubre de 2017 al 7 de gener de 2018

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

EXPOSICIÓ

A la taula d'Estelina - L'alimentació jueva a l'edat mitjana

del 20 de juny de 2017 al 7 de gener de 2018

Museu d'Història dels Jueus

EXPOSICIÓ

Llum! - La llanterna màgica i la imatge digital. Complicitats entre els segles XIX i XXI

Del 28 de juny del 2017 al 28 de gener del 2018

Museu del Cinema

EXPOSICIÓ

Producció: Museu del Cinema, Universitat de Girona, projecte de recerca europeu: a million pictures: magic lantern slide heritage as artefacts in the common european history of learning heritage plus, ministerio de economia, industria y competitividad (proyecto: pcin-2015-186-c02-02).

Domènec Fita: divorcis amb la tradició - En el marc del programa Fita 90

27/10/17 – 02/04/18

Museu d'Art

EXPOSICIÓ

4,5 €

Organitza: Museu d'Art de Girona, amb la col·laboració de la Fundació Fita

El desig de viure i d'escriure. Prudenci i Aurora Bertrana - En el marc de la celebració de l'any Aurora i Prudenci Bertrana

Del 28 d'octubre de 2017 al 22 d'abril de 2018

Museu d'Història de Girona (Sala d'Exposicions)

EXPOSICIÓ

Direcció: Sílvia Planas. Coordinació de l'Any Bertrana: Oriol Ponsatí. Comissariat a càrrec: de Blai Gasull, Glòria Granell, Xavier Pla i Neus Real. Organitza: Museu d'Història de Girona. Amb la col·laboració de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona. En el marc de la celebració de l'any Aurora i Prudenci Bertrana