Una multa amb foto de radar que surten 2 cotxes és legal?

És molt estrany que hi surtin dos cotxes, ja que en principi l'administració selecciona les imatges i si hi surten dos cotxes, no es pot acreditar quin dels dos fa la infracció i per tant no es pot multar a cap dels dos.

Josep Prat Riuró

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS