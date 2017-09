Sóc propietari d´un pis i tinc un llogater de fa uns 20 anys, aquesta persona té uns 90 anys i qualsevol dia podria morir, si això passes el contracte de lloguer quedaria extingit?

Pregunta completa: Sóc propietari d'un pis i tinc un llogater de fa uns 20 anys, aquesta persona té uns 90 anys i qualsevol dia podria morir, si això passes el contracte de lloguer quedaria extingit? I amb els seus efectes personals què s'hauria de fer? I els fills d'aquest senyor podrien accedir a l'interior del pis sense el meu consentiment?

La Llei d'Arrendaments Urbans estableix que l'arrendament s'extingeix en cas de mort de l'arrendatari, si no hi ha altra persona que tingui dret a subrogar-se en el contracte. Els efectes personals de l'arrendatari difunt passarien als seus hereus. La llei estableix un termini de tres mesos a comptar des de la mort de l'arrendatari perquè les persones que puguin tenir dret a la subrogació en el contracte ho comuniquin a la propietat. Per tant, podem entendre que durant aquest termini podran accedir a l'habitatge arrendat. Cal tenir en compte que si l'extinció es produeix, tots els que puguin succeir a l'arrendatari, tret dels que hagin renunciat per escrit a la subrogació en el termini d'un mes després de la mort, responen solidàriament del pagament de la renda d'aquests tres mesos.

Miquel GARCIAS MIQUEL

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS