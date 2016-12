Bons propòsits

A la UE Llagostera-Costa Brava aquest any se li ha fet molt llarg, tant que ahir després d'empatar contra El Prat alguns tenien tanta pressa per marxar de vacances que no hi va haver temps ni de desitjar-los Bon Nadal. Pot entendre's, sobretot si es té en compte que un cop més van veure com s'escapava la victòria als últims minuts de partit i acumulen set jornades consecutives sense guanyar, encara que gràcies al punt aconseguit al Municipal Sagnier i la resta de resultats eviten acabar la primera volta en zona de descens. Sembla poca cosa però no ho és. A aquestes alçades els efectes de veure's a la part baixa de la classificació té més efectes psicològics que esportius, i en aquest sentit és de rebut recordar que històricament els equips d'Oriol Alsina sempre han millorat en els segons trams de les temporades.

Malgrat tot, ara arriben a l'aturada de la competició necessitats de desconnexió i de temps per recuperar l'ànim i redreçar la seva situació a la lliga, especialment en joc. No n'hi ha prou amb pensar que qui dia passa any empeny, i menys a Llagostera, on més enllà del lloc que a priori li pertocaria ocupar com equip petit que és, les exigències estan molt per sobre de limitacions. Enrere queden un descens de categoria, l'intent de fusió amb el Palamós Club de Futbol, l'allunyament evident amb l'afició i la recent aparició d'un nou club al poble de cara a la propera temporada. Sobre el primer punt ja s'ha dit tot i un cop s'ha superat el dol, el simple somni de tornar al futbol professional ja és un privilegi. Sense ser conformista, millor ser realista. El projecte d'unió amb el degà queda en una anècdota amb error de forma mal explicat i també precipitat. En la pèrdua de suport social tothom té la seva quota de responsabilitat, d'uns per descuidar el contacte amb els orígens i dels altres per no identificar-se amb l'equip que els representa, i la presència de jugadors de la primera plantilla la setmana passada als entrenaments del planter, tot i que puntual, és un esforç ínfim en comparació als beneficis que comporta. Només es tracta de ser la UE Llagostera.