Dos regatistes de la casa a la Christmas Race

Són els dos únics palamosins que participen a la Christmas Race i asseguren que prefereixen els vents i les ones que córrer darrera una pilota. Sense la pressió dels veterans, l'Àlex Collins i l'Adrià Morata, esperen gaudir de l'experiència de navegar a casa i fer un bon paper en unes aigües que coneixen bé. Per a l'Àlex, aquesta és la seva segona partiticipació a la Christmas, mentre que l'Adrià s'hi estrena.

Segons Àlex Collins, de 16 anys, «ni el futbol ni el bàsquet m'han atret i la vela sempre m'ha agradat, des que el meu avi que té una barca m'hi va incitar». Per al jove regatista, «la Christmas és important perquè em serveix per valorar el nivell que realment tinc», Collins, tot i la seva joventut, ja va debutar l'any passat a la regata, «l'any passat vaig finalitzar entre els 30 primers i aquest any intentaré fer-ho entre els 15».

El palamosí relata els seus inicis en el món de la vela, «als 8 anys vaig començar a navegar, als 10 em vaig integrar totalment i vaig començar amb l'Optimist». Al mig del mar i en ocasions amb condicions meteorològiques desfavorables, Àlex Collins, assegura que « en algun moment sí que he passat por, en dies que fa molt vent i onades es gira l'embarcació i després et quedes flotant al mig del mar».

Els amics de l'Àlex de l'escola Vedruna tenen com a ídols a Messi, Suárez, Neymar o potser els germans Gasol, però, el palamosí també en té en el món veler: «El meu ídol és en Ben Ainslie, un regatista de la classe Finn guanyador d'olimpíades i que actualment navega a la Copa Amèrica per Anglaterra».

A les instal·lacions del Club Nàutic Costa Brava, Collins explica les característiques de la seva embarcació, «navego amb Europa que és semblant al Làser, fa uns dos metres de llargada i té un pal que en fa cinc». Els caps de setmana és quan Collins navega i s´entrena, però, no tot és entrar a l'aigua, perquè «també hi ha teoria perquè tenim un llibre, el de reglament de regates que ens explica normes i tàctiques que hem d'aplicar a la mar». I per posar-lo a prova li preguntem: quin vent bufa en aquests moments? «És vent del nord, tramuntana».

Per la seva banda, Adrià Morata, un xic més jove, 15 anys, confessa que « fa sis anys que navego i mai no m'ha agradat ni el futbol ni el bàsquet». Competir al costat de casa en un escenari molt familiar per a l'Adrià «és una sensació especial participar a la Christmas perquè en les regates on navego habitualment no hi ha aquesta quantitat de vaixells», comenta el palamosí que per a ell «sí que és la seva primera vegada».

El cuquet per a la vela també li ve des de ben menudet a l'Adrià Morata, de l'IES Palamós, que « fa un parell d'anys en Carles Palomares (director tècnic de la regata) em va proposar entrar a l'equip d'Optimist i aquest any és el primer a la classe Europa».

En el cas d´Adrià Morata, també té un referent amb qui emmirallar-se: «el meu ídol és Alex Thompson, que navega amb Iboca 60 i va fer la Barcelona World Race». Preguntat pel seu objectiu en la seva estrena a la Christmas, Adrià Morata diu que «no em poso ni tinc cap pressió, però, espero quedar el més amunt possible i si pot ser acabar entre els 30 primers».

Els dies d'entrenament i més activitat es concentren els caps de setmana, Morata explica que «sortim a l'aigua, l'entrenador ens posa unes boies i el reglament l'aprenem a la mar i amb l'ajuda de l'entrenador «. El jove regatista de Palamós, com a bon home de mar també té ben apresa una lliçó fonamental per aquells que es fan a la mar i no dubta a assegurar que «i tant que et sabria situar tots els vents en una rosa dels vents!».