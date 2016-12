Ensopeguen amb la mateixa pedra

Novament en els últims minuts. La UE Llagostera-Costa Brava només va poder treure un empat de la seva visita al Sagnier en un partit en què l'equip d'Oriol Alsina es va avançar al marcador però que El Prat va igualar amb un gol de Forgas en el tram final. Els gironins van tornar a deixar escapar un triomf que tenien a l'abast i acumulen set jornades consecutives sense guanyar, però van sumar un punt que els manté fora dels llocs de descens.

En l'última jornada de l'any i de la primera volta els gironins tenien un dels desplaçaments més difícils de la categoria davant d'un rival directe que, tot i encadenar vuit partits seguits sense aconseguir la victòria, només ha perdut un partit com a local. A la lliga i amb els tres punts en joc, el Llagostera arribava a la cita amb la intenció d'esvair els dubtes de les últimes setmanes i afrontar l'aturada de la competició amb una injecció de moral que els permetés encarar la segona part del campionat amb l'objectiu d'escalar llocs a la taula. Però un cop més el tècnic també va haver de fer front a la baixa d'homes importants com Marc Martínez i Diego Jiménez, tots dos amb problemes físics, a la qual cosa Alsina va respondre alineant d'inici el jugador del filial Pol Gómez a l'eix i Colorado al costat de Vivancos. Això i tornar a apostar per Manel i Jordà a l'onze. Alertats de la sortida intensa dels locals, els gironins van començar defensant els atacs del Prat, que ja en la primera arribada va forçar un córner després d'una bona acció d'Ignacio. Superada la pressió dels primers minuts, el partit va entrar en una fase de lluita per controlar el mig del camp i la pilota, i fruit d'una combinació de Colorado i Rubén Martínez, Pablo Sánchez va estar a punt d'aprofitar per avançar el Llagostera rematant al segon pal una centrada que el porter va aturar amb dificultats. La resposta del Prat no es va fer esperar i, arribat el minut vint, una combinació de Nacho del Moral i Dot va acabar amb una centrada a l'interior de la petita que Moragón va resoldre amb seguretat.

Ja no hi va haver cap ocasió més fins a la segona part, que a diferència del que havia passat anteriorment va començar amb joc molt més elèctric i una clara arribada del Prat a peus de Padilla després d'aprofitar una passada enrere de Muñoz en la que Moragón va tornar a intervenir. En la represa, les pilotes penjades a l'àrea van crear molts problemes als centrals, i en la primera ocasió del Llagostera Rubén Martínez va enviar la seva rematada al lateral. La jugada havia començat amb un bon control de Jordà, molt actiu ahir, amb el pit a la frontal.

El futbol directe va donar pas a un intercanvi de cops entre els dos equips que va estar a punt d'aprofitar Putxi, intentant rematar una centrada perillosa d'Ignacio que Òscar Muñoz va enviar per sobre del travesser amb una xilena acrobàtica però poc encertada. Amb el partit obert, el Llagostera va treure profit de l'estratègia amb un servei de banda de Masó penjat a l'àrea que Rafa Jordà va pentinar al segon pal perquè Colorado rematés al segon pal en una jugada que va significar el gol visitant.

Fet el més difícil i un cop més amb avantatge al marcador, Oriol Alsina va fer l'única substitució d'ahir, fent entrar Nando Quesada en la posició de Rubén Martínez per buscar més transició de pilota al centre del camp, fet que a diferència d'altres jornades va permetre els gironins mantenir-se sòlids. A mesura que avançava el temps, els locals van fer un pas endavant introduint dos jugadors de perfil ofensiu i obrint el camp per intentar aprofitar les bandes. En una centrada lateral i després de xocar amb Moragón en un salt al punt de penal, Òscar Muñoz va acariciar l'empat amb un xut que es va perdre per sobre el travesser. També ho va provar Nacho del Moral centrant des de la línia de fons.

Abans del gol de l'empat, el Llagostera va gaudir de dues clares ocasions per sentenciar, primer amb una voleia de Quesada que va acabar rebotant contra l'espatlla d'un defensor i després amb una rematada de Pablo Sánchez que Toni Teixeira va aturar. Just després, Putxi va poder controlar una pilota amb el pit prop de la frontal i va xutar massa alt. Faltaven només set minuts quan una pilota penjada a l'àrea va acabar amb un mal refús de la defensa gironina i posterior passada interior que, després d'un rebot, va acabar a peus d'Ernest Forgas perquè rematés al fons de la porteria, superant la sortida de Moragón. En la jugada el davanter es va lesionar, i mentre l'estadi celebrava el gol va haver de ser substituït per Poves. Abans del final Aitor Lario no va encertar en la rematada d'un córner en l'últim intent dels barcelonins per mirar de remuntar el partit.

Amb el xiulet de l'àrbitre el Llagostera va consumar el segon empat consecutiu que deixa els gironins catorzens amb vint-i-un punts, amb un de marge respecte a la zona de play-off de descens. L'equip d'Oriol Alsina marxa ara de vacances fins l'última setmana de l'any, quan començarà a preparar la visita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a un altre rival directe, l'Espanyol B.