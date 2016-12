L'acció de responsabilitat continua viva contra Laporta i cinc dels seus directius

L'Assemblea extraordinària de Compromissaris del FC Barcelona va autoritzar la directiva a desistir del recurs d'apel·lació relatiu a l'acció de responsabilitat social que afectava exdirectius de Joan Laporta, encara que sis dels onze no es van acollir al pacte i l'acord, per tant, no és per a la totalitat.

A la tercera votació de l'assemblea, els representants dels socis van votar majoritàriament a favor (328). 24 d'ells van votar en contra i uns altres 24 es van abstenir. L'assumpte arrenca el 2010, quan l'assemblea de compromissaris va votar la proposta de la junta de Sandro Rosell de denunciar la junta sortint per suposades pèrdues.

El president del club, Josep Maria Bartomeu, va anunciar que es va arribar a un pacte amb onze exdirectius (Albert Perrin, Josep Antoni Colomer, Jacint Borràs, el garrotxí Joan Boix, Jordi Torrent, Magda Oranich, Patric Auset, Alfons Godall, Alfons Castro, Josep Cubells i Jaume Ferrer), però no amb els sis restants: Joan Laporta, Rafael Yuste, Xavier Sala i Martin, Elena Fort, Xavier Bagués i Josep-Ignasi Macià. Aquests últims esperen que l'Audiència de Barcelona sentenciï l'últim recurs que han presentat i no van voler acollir-se al pacte. Bartomeu va assegurar que si el resultat d'aquesta sentència no és favorable al club, la junta directiva valorarà la possibilitat d'acudir al Tribunal Suprem. «Surti el que surti llavors, a alguna de les parts no li agradarà», va dir.

El secretari de la junta, Jordi Calsamiglia, va exposar la situació, com es van reformular els comptes de Laporta de l'estiu de 2010 i com els auditors (Deloitte) van informar d'un resultat negatiu de 79,7 milions en l'exercici 2009-10 i d'unes pèrdues de 47,6 milions totals durant el mandat de Laporta. Després de diverses reclamacions judicials, una sentència va determinar que al total del mandat de Laporta, no es van produir pèrdues sinó beneficis de cinc milions d'euros, per la qual cosa l'actual junta directiva va presentar un recurs d'apel·lació. «Vam presentar un recurs per aclarir les coses», va dir Calsamiglia. Bartomeu va proposar a l'assemblea retirar aquest recurs. «És una decisió meditada i ara es donen les circumstàncies per tancar-ho. És una carpeta que fa massa temps que és oberta. Hem de ser nosaltres els que donem el pas». «Hem intentat l'acord amb els 17 exdirectius i amb la companyia d'assegurances (Zurich, que s'hauria de fer càrrec de 25 milions d'euros )», va comentar Josep Maria Bartomeu. La condició és que els exdirectius renunciïn també a la impugnació, però sis d'ells no ho han considerat. «Hem arribat a un acord amb onze exdirectius i amb Zurich per 6,2 milions d'euros: 3,2 per atendre pagaments judicials de totes les parts i 3 pagaments per tancar el procés del club», va comentar. Bartomeu desconeix el motiu pel qual no s'ha produït un acord total i, preguntat pels compromissaris per què el club no desisteix del recurs en tots els casos, el secretari de la junta ha assegurat que el Barça podria desistir.