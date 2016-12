L'Olot cau al parany del Manlleu i empata per quart partit seguit

L´Olot no va aconseguir ahir tancar el 2016 com esperava. L´equip entrenat per Ramon Maria Calderé va cedir un empat en la visita a la Garrotxa del Manlleu i va veure com el Peralada, que havia guanyat al matí contra el Júpiter, li tornava a pispar la primera posició del campionat i es proclamava campió d´hivern.

En la roda de premsa posterior al partit, els protagonistes no es van mostrar preocupats per la situació de l´equip, però el cert és que, tot i acumular 12 jornades sense conèixer la derrota, sumen quatre partits consecutius empatant, els dos últims davant rivals de la zona baixa de la taula com són el Castelldefels i el Manlleu. Ahir, però, es van trobar un rival molt rocós i que va treure de polleguera els olotins, que es van veure incapaços de sumar una victòria que els hauria permès tancar l´any des del pis més alt de la Tercera Divisió.

L´equip manlleuenc es va plantar a terreny olotí amb les idees molt clares, amb un sistema tàctic que va deixar els gironins sense gaires idees ofensives. A la primera meitat el joc va ser molt travat i les ocasions, com de fet en la gran majoria de l´enfrontament, van brillar per la seva absència. A la primera mitja hora de joc ja es va veure com el partit no seria especialment vistós per al miler d´espectadors presents a l´estadi i que l´Olot hauria de picar pedra per cantar victòria tres jornades després. Però no va ser així.

La primera gran ocasió del partit va ser per a Marc Mas, que va fallar en una clara rematada de cap que va marxar fora per molt poc. A la següent, el davanter de Sils no va perdonar i va aconseguir el seu divuitè gol en la campanya. Centrada d´Hèctor Simon des de la banda i Mas, des de dins l´àrea, aprofitava una de les poques errades defensives dels osonencs per anotar en el minut 41, un gol que no va afectar psicològicament l´equip de l´exentrenador del Farners, Miquel Muñoz.

Només començar la segona meitat, galleda d´aigua freda. Al minut 47, Ot Bofill va aprofitar un refús d´un xut de falta que va tocar a la tanca defensiva olotina per, amb un fort xut, superar Quintanas, ahir titular en detriment de Ginard. Un gran gol en el que va ser un dels pocs xuts dels manlleuencs entre els tres pals.

El gol del Manlleu va animar un derbi de Bracons que es va endurir a mesura que van anar passant els minuts. Els visitants seguien fent el seu joc agressiu i travat, totalment lícit i que tant bé li estava funcionant i l´Olot, per contra, no es va saber adaptar i va caura a la trampa que li havia preparat el Manlleu.

Des de l´asehores i fins al final del duel, l´Olot ho va intentar de totes maneres però tampoc va inquietar amb constància la porteria d´un Aroca molt segur i clau en l´empat aconseguit pel seu equip. A més, el Manlleu, a banda de defensar amb molt ordre i rigor tampoc renunciava a buscar el segon gol al contraatac i homes com Aumatell o Seuma van donar algun ensurt a la parròquia local.

L´entrada de Dembo al terreny de joc va ser un factor que va revolucionar el partit i el va dotar de més verticalitat, però l´extrem gambià no va estar encertat a l´hora de prendre les decisions finals. També van entrar Blázquez i Lluc Banús a la represa, el primer per donar, com Dembo, més arribades per la banda i el segon, per enviar Escudero a la zona davantera a despenjar pilotes amb el cap.

Al final, la intensitat i els nervis li van acabar guanyant el duel al futbol i el derbi de Bracons es va saldar amb un empat que no deixa content l´Olot, però sí al Manlleu. Els olotins acumulen quatre empats consecutius i no va ser la millor manera possible per tancar el 2016, tot i que les xifres (43 punts) criden a l´optimisme de cara a la segona volta del campionat. Aquesta començarà el proper 8 de gener, quan l´Ascó de Santi Castillejo visitarà la Garrotxa en un altre exigent partit.