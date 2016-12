El Madrid sua fins a la pròrroga per guanyar el Mundial de Clubs

El Reial Madrid es va proclamar vencedor del Mundial FIFA de Clubs del Japó 2016 després d'una agònica victòria per 4-2 davant un Kashima Antlers que va forçar la pròrroga i podria haver-se endut el partit. El primer gol del partit va arribar en el primer llançament a porteria del conjunt blanc mitjançant Benzema, que va aprofitar un refús. El gol, però, no va fer mal al Kashima, que comptava amb el suport de l'afició local. Això va permetre al conjunt japonès tractant de tu a tu el Madrid. Abans del descans, Shibasaki va batre Keylor Navas per situar l'empat.

Només començar la segona meitat, Shibasaki va tornar a veure porteria, de manera que va situar els japonesos per davant en el partit. A partir de llavors, el Madrid va augmentar el perill ofensiu i amb un penal sobre Lucas Vázquez, Cristiano va empatar de nou el matx. Tot i que el Kashima disposaria d'ocasions per avançar-se el partit va finalitzar amb empat a dos i es va disputar la pròrroga. En el temps extra, Cristiano va marcar dues dianes més -al minut 97 i 104 respectivament- que donarien al conjunt blanc el títol i al portugués la distinció de millor jugador de la competició. Él el segon títol del Madrid en el Mundial de Clubs, el Barça l'ha guanyat en tres oportunitats.