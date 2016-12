El Peralada goleja el Júpiter i arriba a Nadal líder de Tercera

­Victòria i campionat d´hivern. El Peralada va posar la cirereta a una brillant primera meitat del campionat aconseguint un títol honorífic que, si més no, carrega encara més la confiança d´un equip que s´està mostrant gairebé intractable i que ha demostrat que és capaç de competir contra la resta d´equips de la categoria.

Ahir la víctima va ser el Júpiter. Un equip en zona de descens i molt necessitat de punts que no va posar les coses fàcils als gironins, sobretot en els primers 45 minuts de partit. En el primer quart d´hora, els gris-grana van avisar Gianni amb un parell d´arribades perilloses però Èric Blasco no va estar encertat a l´hora de fer la rematada final. I probablament, quan potser els visitants estaven fent més mèrits i el Peralada no arribava amb perill a porteria contrària, va arribar el primer gol de l´enfrontament a favor dels xampanyers. Javi Sánchez, autor d´un doblet en la matinal d´ahir, va aprofitar una assistència de Draman Konaré per innaugurar l´electrònic. A partir d´aleshores i fins al descans, el partit no va tenir més incidències en forma d´ocasions i el Peralada, dominador del partit i de la possessió, no va poder gaudir de clares oportunitats per ampliar el seu avantatge respecte al Júpiter.

Va ser en els primers 10 minuts de la segona meitat quan l´equip d´Arnau Sala va deixar el partit sentenciat per la via ràpida. Al minut 50, Vallho va obrir escletxa al marcador. El central gironí va posar la punta de la bota per desviar al fons de la xarxa una centrada de Coro. Sense temps a reaccionar, els de la Verneda van veure com arribava el tercer, aquesta vegada obra de David Corominas. Un xut potent des de la mitja lluna va acabar entrant i deixant el partit gairebé sentenciat a falta de poc més de mitja hora per al final.

A diferència d´altres partits, com el dia de l´Olot, el Peralada va ser totalment efectiu i gairebé tots als xuts que va fer entre els tres pals van acabar a dins. Al davant, el Júpiter, que va desaprofitar el seu moment en el primer temps, va seguir treballant per intentar aixecar un partit que se li havia posat totalment en contra. Tot i això, al minut 72, Rafa Murillo va rematar amb el cap un servei de cantonada per marcar el 3 a 1.

No obstant això, el Peralada va aconseguir adormir el partit i no va seguir patint en excés i de fet, al minut 85, Javi Sánchez va aconseguir el segon gol al seu compte particular anotant la millor diana del partit, amb un fort xut des de fora l´àrea que va tocar el pal abans d´entrar al fons de la xarxa.

Campions d´hivern

Amb els deures fets al matí després de la victòria contra el Júpiter, el Peralada va haver d´esperar-se fins a la tarda quan, després de l´empat de l´Olot contra el Manlleu (1-1), els peraladencs es van proclamar campions d´hivern de Tercera Divisió.

Amb un balanç de 14 partits guanyats, 2 d´empatats i 3 de perduts, l´equip d´Arnau Sala ha mostrat uns registres, un futbol i una regularitat dignes dels millors. I allà estan. Mantenint el lideratge en gran part de les primeres 19 jornades de lliga, el Peralada s´ha guanyat el respecte de tothom i, tal com va dir el tècnic un cop finalitzat el partit d´ahir, ara ja es poden centrar en l´objectiu de quedar entre els quatre primers classificats.

Ara, l´equip i tot el cos tècnic es pren l´aturada de Nadal per carregar piles i tornar amb la mateixa energia amb la qual han acabat el 2016. El proper repte, el 8 de gener quan rebran a Peralada el Santfeliuenc.