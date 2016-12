La pluja obliga a ajornar el partit del Llevant a Múrcia contra l'UCAM

n El partit que havia de disputar el líder Llevant a La Condomina contra l'UCAM va ajornar-se per culpa del mal estat del terreny de joc fruit de les fortes pluges dels últims dies. Així es va decidir després que l'àrbitre Valdés Aller trepitgés el camp entollat i comprovés que la pilota no botava ni es podia moure sobre la gespa de manera adequada per al bon desenvolupament del joc. Els dos equips hauran de buscar un dia per disputar el partit. Curiosament la pluja ja va fer ajornar el partit del Llevant contra el Rayo fa unes jornades. Així, el Girona passarà les festes a 4 punts del líder.