Sainz: «Veig anar a Mercedes com una opció real, però no el 2017» EFE

El pilot espanyol de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha afirmat aquest dilluns que, com a tothom, li agradaria pilotar per a l'escuderia de Mercedes, i ha subratllat que veu com a "opció real" fitxar per l'escuderia britànica, però no per a la temporada que ve, perquè està centrat a fer un bon 2017 amb el seu equip.

"A qui no li vindria de gust anar a Mercedes? Ho veig una opció real, però no per al 2017 perquè estic amb Toro Rosso. L'objectiu és millorar respecte a aquesta temporada i fer el 2018 un gran pas i anar a un equip de marca, però tot això passa per fer un bon any", ha dit Sainz en un acte promocional d'Estrella Galícia 0,0, celebrat a Madrid i en què ha participat al costat del pilot de MotoGP Àlex Rins (Suzuki).

A més, ha manifestat que ara li toca "carregar piles" després d'un any "tan dur" i que ha d'"espavilar" perquè en la temporada que ve hi haurà cotxes "molts més durs i ràpids". Tot i això, ha explicat que fins que no arribin al primer test, o fins i tot a la primera carrera, serà "molt difícil" saber en quina situació està el filial de Red Bull. "L'únic que demano és que, com a mínim, el motor no sigui un maldecap", ha recalcat.

"Em ve molt de gust conduir els nous cotxes perquè crec que aniran tres/quatre segons més ràpids per volta, la Fórmula 1 es convertirà en una súper Fórmula 1, que és el que necessita", ha afegit.

D'altra banda, ha expressat que no sap si Pirelli aconseguirà que els pneumàtics vagin "a límit" durant unes 20 voltes i que al tenir més càrrega aerodinàmica al cotxe serà més difícil avançar". "Probablement hi haurà més rebuf. I el que espero és que segueixi havent-hi la mateixa emoció i cotxes espectaculars, dels quals els pilots baixin havent-se divertit i molt cansats", ha argumentat.

Per al madrileny, el moment més emotiu del 2016 va ser el Gran Premi d'Espanya, ja que segons ell va ser el "més complet". "Vaig aconseguir avançar els Ferrari i a sobre després de tot el que va passar --l'ascens de Max Verstappen a Red Bull--. Anava amb un somriure dins del casc", ha remarcat.

Finalment, ha comentat que ell no es retiraria després d'aconseguir un Mundial com ha fet l'alemany Nico Rosberg perquè li agrada molt el que fa i sempre vol guanyar, però ha reconegut que cal tenir-ne "un parell" per sortir i explicar que no estàs preparat per intentar mantenir el títol.