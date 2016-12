La simfonia de Messi resol el derbi

La classe d'Andrés Iniesta i Leo Messi i els dos gols anotats per Luis Suárez van resultar decisius en la victòria del Barça davant l'Espanyol en el derbi (4-1), en un partit en el que els blaugranes van posar fi a una ratxa de nou partits invicte dels blanc-i-blaus. El Barça va ser superior a un rival que va tenir baixes determinants per fer el seu futbol i mai va trobar la manera de frenar els blaugrana, un equip que va jugar molt còmode i que va tornar a trobar-se amb la seva millor versió.

La dreta de seda d'Andrés Iniesta va presidir el joc d'atac del Barça, que en va fer prou amb la qualitat del seu capità, les espurnes dels tres de dalt i una pressió coral per imposar-se a un Espanyol, que va jugar amb pretensions, però que amb prou feines va inquietar la meta de Ter Stegen. Sense Baptistão, Víctor Sánchez ni Hernán Pérez, l'aposta de Quique Sánchez Flores va ser diferent a la que l'ha portat els blanc i blaus a mantenir-se invictes durant les últimes nou jornades. Ahir no va ser el mateix. L'Espanyol va jugar amb determinació i el Barça el va posar al seu lloc a força de jugades a la contra. Ja en la primera acció, al minut 7, els blaugrana van poder marcar en una acció al contraatac. Iniesta va iniciar l'acció sobre Luis Suárez, l'uruguaià va superar Diego Reyes, va servir a Neymar i l'assistència sobre Messi no va ser aprofitada per l'argentí.

Els blanc-i-blaus, tot i que van intentar construir, van perdre moltes pilotes davant l'avançada pressió dels blaugrana i cada pilota perduda era un ensurt per a la meta de Diego López.

Mascherano i Busquets van estar molt bé en l'anticipació. La jugada de l´1-0 va ser el resum: una recuperació de l'argentí, una passada excel·lent d'Iniesta i una gran resolució de Suárez. Iniesta l´hi va posar l'uruguaià i el golejador

uruguaià va creuar davant la sortida del porter blanc-i-blau. La inèrcia del partit no va canviar, l'Espanyol va seguir fidel al seu intent de futbol creatiu, però el Barça tenia clar com podia fer-li mal. Si en l'inici va ser a força de contres, després va fer valer la possessió de la pilota per no patir.

I el Barça no va patir. L'Espa­nyol no va xutar ni una sola vegada a porta en els primers 45 minuts i els de Luis Enrique van tenir una bona ocasió en una contra en què Messi tampoc va encertar després d'una gran passada de Neymar al minut 29. En l'últim quart d'hora, Iniesta va demanar la pilota i va manar en el joc. Tots i cadascun dels seus harmoniosos moviments tenia sentit i l'Espa­nyol va perseguir la pilota. Els de Quique Sánchez Flores no podien treure la pilota jugada davant un Barça que va signar una molt bona primera part.

El xou de Messi

En els primers minuts del segon temps, els blaugrana van poder decidir el partit. La va tenir Messi, en un xut que va sortir desviat (min.48), i Luis Suárez (min 53), en una jugada en què el porter Diego López va salvar el gol i va acabar lesionat. El futbol del Barça es va aturar. Semblava que les seves accions estaven al ralentí, excepte quan Messi o Iniesta entrava en joc. Fins que els dos genis es van associar i l'Espanyol no va poder frenar-los. El 2-0 va néixer amb dos dríblings d'Iniesta a tres metres; i 4 més de Messi en una rajola. El deu blaugrana va rematar, Roberto no va encertar a aclarir i Luis Suárez va fer el 2-0 (min. 67). Al minut següent, el partit va quedar liquidat. Una altra acció de Messi va dinamitar el partit. La pilota servida per l'argentí va arribar a Jordi Alba i el xut creuat del lateral esquerrà blaugrana va acabar a la xarxa (3-0, min.68).

El pecat de l'Espanyol -deixar massa espai a la mitjapunta per a Messi i Iniesta- el va pagar amb escreix l'equip de Sánchez Flores que, en els últims vint minuts, va haver de treure moltes vegades aigua de la barca. No obstant això, en una gran jugada col·lectiva David López es va sumar a l'atac i en una acció de Piatti i Gerard Moreno, la va concretar el central per posar el 3-1 a onze minuts del final. Era la primera rematada a porta dels blanc-i-blaus.

Aquí no va acabar tot. Encara el Barça va marcar un gol més, en una acció vistosa de Luis Suárez, que va servir el 4-1 per a Messi, qui va sorprendre el porter Roberto amb un toc subtil en el minut 89. El Barça s'acomiada del 2016 a la Lliga al seu estadi amb bon gust. Ha retallat tres punts virtualment al líder Madrid, que té un partit menys, però sobretot destil·la més bones sensacions que fa unes setmanes. Els de Luis Enrique rebran l´Hèrcules dimecres (22.00 en el partit de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei. A l´anada al Rico Pérez el resultat va ser d´empat a un gràcies a un gol de Carles Aleñà. Serà l´últim partit del 2016.