Alsina lamenta que fa 5 partits que el Llagostera s'avança però no acaba guanyant

L'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, va lamentar després de deixar escapar la victòria al camp del Prat (1-1) i encadenar així la setena jornada sense vèncer (4 punts dels darrers 21), la pèrdua de punts en els darrers minuts d'un partit. Un dejà vú massa habitual i que està costant molt car al conjunt blaugrana.

En l'anterior partit davant l'Hospitalet (1-1) el Llagostera ja va rebre el cop dur d'avançar-se en el marcador i veure com el rival els empatava a les acaballes (min.88). O fa tres jornades al Camp d'Esports de Lleida, Manel va avançar els gironins, però els lleidatans en els darrers deu minuts van capgirar el resultat (2-1) amb un darrer gol d'aquells que fan mal (min.89). També va passar contra el Mestalla, a casa, que el rival va igualar un gol del Llagostera a 5 minuts del final (1-1).

L'entrenador, Oriol Alsina, després del segon empat a un consecutiu va valorar com a justa la igualada, assegurant que «no hem sabut tancar el partit, però, al final tampoc hem tingut ocasions clares per poder fer-ho. El resultat al Prat va ser just». El tècnic va afegir que «ja fa cinc partits que ens posem per davant en el marcador i al final acabem perdent o empatant, en aquest sentit, estem tenint mala sort».