El Barça arriba a Girona després de tres partits seguits sense guanyar

El Citylift Girona afronta aquest vespre (20.30) a Palau II el partit més esperat de la temporada des que el juny passat va celebrar l'ascens a l'OK Lliga: la visita del Barça. El líder, això sí, arriba en el pitjor moment del curs, encadenant tres jornades sense guanyar, les dues últimes perdent, entre Lliga i Lliga europea. Els blaugranes havien guanyat tots els partits fins que van empatar fa uns dies al Palau contra el Reus (6-6) i van caure posteriorment a Vic (6-4). Les males sensacions han continuat també a la màxima competició continental: dissabte l'equip de Ricard Muñoz tornava a perdre, contra el Porto (2-1).

Tampoc el Citylift Girona viu el seu millor moment. L'equip de Ramon Benito ha perdut dues oportunitats a casa, contra rivals directes com l'Igualada i l'Alcobendas, per allunyar-se del descens i no les ha aprofitat, sumant un sol punt dels sis possibles gràcies a un empat contra els madrilenys. Benito apel·la a «gaudir» de la visita del Barça però alerta que «també hem de competir» tot i admetre que al davant avui tindran «els millors jugadors del món». Precisament l'exblaugrana afirma que «no podem sortir derrotats a la pista com va passar a Reus perquè si no competeixes al 300% contra el Barça et poden fer un autèntic estrip».

Evidentment, l'entrenador del Girona no es refia del mal moment dels blaugranes i, en aquest sentit, considera que això «els fa encara més perillosos». El Girona suma 12 punts i en té un de marge sobre els llocs de descens que ara marca el Vilafranca. El Barça és líder amb tres punts d'avantatge sobre el Vic. Si els blaugranes perdessin avui i els osonencs guanyessin al Liceo, hi hauria canvi en la primera posició.

El partit omplirà de gom a gom Palau. El Girona ja ha venut centenars d'entrades anticipades als socis (avui és jornada econòmica i la localitat els costa 1o euros). Per als no abonats l'entrada en valdrà 15 a taquilla.