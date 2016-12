Barça i UEFA arriben a un acord per acabar amb les sancions per les estelades

La UEFA i el Barcelona han acostat posicions per desbloquejar «l'assumpte de les estelades», després que l'organisme futbolístic hagi multat i obert expedients al club blaugrana des de la final de la Lliga de Campions de Berlín del 2015. Segons una informació de Catalunya Ràdio, el Barcelona hauria acceptat retirar el recurs que ha presentat al TAS contra les multes de la UEFA per exhibició de banderes independentistes, a canvi que l'organisme europeu de futbol es comprometi a reformular la normativa.

Des de la final de la Lliga de Campions contra el Juventus al maig del 2015, el Barcelona ha estat multat reiteradament per la UEFA cada vegada que els seus aficionats han exhibit estelades al Camp Nou, fins al punt que s'han anat acumulant expedients sancionadors. Un recurs del Barcelona al TAS, en considerar que l'exhibició de banderes independentistes «no suposa una ofensa ni menyspreu a ningú», com ha defensat l'entitat blaugrana, ha frenat les multes, a l'espera que el tribunal es manifesti (té previst fer-ho al gener). De fet, la qüestió de les estelades havia arribat al punt que a cada partit al Camp Nou de la Champions League una sonora xiulada per part dels aficionats rebia l'himne de la competició, en resposta a les sancions.

A la Copa sense estrelles

La plantilla del Barcelona va començar ahir al matí a preparar la tornada dels setzens de final de la Copa del Rei davant l'Hèrcules, sense Gerard Piqué, Leo Messi, Neymar ni Luis Suárez.

El tècnic del conjunt blaugrana, Luis Enrique Martínez, ha donat permís a aquests quatre jugadors per no jugar l'últim compromís de l'any i avançar les seves vacances. Després de golejar diumenge l'Espanyol (4-1) en el derbi de la lliga disputat al Camp Nou, el Barça va tornar ahir a la feina en una sessió que, com és habitual el dia després de partit, va ser de recuperació per als titulars a banda dels futbolistes amb permís.

«És una cosa habitual que aquests tres jugadors –en referència al trident blaugrana– no juguin la primera eliminatòria copera i tinguin aquests dies pel desgast i els viatges que han de fer durant tota la temporada», va comentar Luis Enrique. En el cas de Gerard Piqué, segurament el gran nombre de partits acumulats ha influït en la decisió. Luis Enrique va afegir que després de l'eliminatòria copera, tot l'equip disposarà d'un període de vacances.