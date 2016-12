Catalunya omplirà Montilivi

Les 9.200 localitats de Montilivi s'ompliran el proper dimecres 28 de desembre per veure l'amistós entre Catalunya i Tunísia. El desig més repetit la setmana passada durant la presentació del partit a l'Ajuntament de Girona, que hi hagués molt color a les grades de l'estadi, es farà realitat si la climatologia no ho evita a darrera hora. I és que ahir, el darrer dia que tenien els clubs de la demarcació per agafar-se a la venda promocional anticipada de les localitats, ja se n'havien col·locat més de 5.000, amb la qual cosa tot fa pensar que, fins i tot, és probable que Montilivi quedi petit.

Avui, per al públic en general, només es posarà a la venda un paquet de menys de mil entrades, al preu de 24 euros, corresponent bàsicament als gols (la zona de Preferent està gairebé exhaurida). La zona de Tribuna no es comercialitza: està reservada en exclusiva per als compromisos comercials de la Federació Catalana. Internet serà l'únic canal pel qual es podran adquirir les localitats (finalment no n'hi haurà a les taquilles de l'estadi), a travès de la plana web de la Federació www.fcf.cat.

Els organitzadors ja s'esperaven una gran resposta de la província de Girona davant del primer cop que la selecció catalana hi ve a jugar un dels seus tradicionals amistosos de Nadal. A l'hora de la veritat, la demanda dels clubs gairebé ha desbordat la Federació. És probable que avui mateix ja s'hagi de penjar el cartell de bitllets esgotats. A l'atractiu de veure la selecció catalana cal afegir-hi, per al seguidor gironí, el fet que Pere Pons serà un dels jugadors convocats per Gerard López i Sergio González. El migcampista de Sant Martí Vell veurà premiada, així, la seva enorme evolució al Girona FC, on és l'autèntic líder del mig del camp.

Gerard López anunciarà la convocatòria completa el proper divendres (19.00). No podrà disposar dels catalans de la Premier (no s'atura la lliga per Nadal), ni tampoc amb l'arbucienc Keita Balde (Lazio), cridat pel Senegal.