El fort temporal obliga suspendre la jornada de la Christmas Race

El fort temporal de vent, pluja i onades que assota des d'ahir la costa gironina ha provocat la suspensió de la tercera jornada de regates de la Chritmas Race de vela. Vents sostinguts de 25 nusos de component nord amb ratxes de 30-35 i onades de 4-5 metres d'altura, han impedit que la flota pogués abandonar port.

Estava previst que les proves s'iniciessin a les 11 del matí, però les informacions meteorològiques s'estaven complint i el vent seguia bufant amb força a la badia de Palamós.

El meteoròleg de la Christmas Race, Enric Agud, explica que "la profunda depressió situada a la Mediterrània està aixecant onades de fins a 10 metres a 10 milles del camp de regates (boia oceanogràfica de Begur) i vents de més de 30 nusos. Aquestes condicions es mantindran al llarg de tot el dia. El temporal es mantindrà almenys 24 hores més".

El director de la regata, Carles Palomares, que ha sortit per veure in situ l'estat de la mar explicava que "les condicions no eren aptes per poder competir, a causa del fort onatge a la zona de camps de regates situats davant de Cap Gros, la Llosa i Platja d'Aro". El màxim responsable de la regata confia que "demà les condicions de mar siguin més favorables, ja que és el que avui ha suposat major perill per als regatistes".

La previsió per demà és que bufin vents de 20-22 nusos d'intensitat. Palomares comenta que "la idea de cara a demà és modificar els recorreguts amb barloventos-sotavents i si la cosa segueix difícil intentar muntar el camp de regates de dins de la badia".