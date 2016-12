El Palamós només ha sumat 6 dels últims 24 punts disputats

n Trist final a una bona primera volta per a un Palamós que espera fer bona la dita d'»Any nou, vida nova». El degà ha fet una notable primera volta, però, les sensacions que deixa després de les dues darreres derrotes contra l'Europa (1-0) i sobretot davant del Vilassar de Mar (3-5) embruten el paper dels de Mármol que, amb 1 victòria, 3 empats i 4 derrotes en les últimes 8 jornades, marxen de vacances amb un botí de 6 punts dels darrers 24. En aquest primer tram, els palamosins han combinat grans partits com les victòries per 4 a 1 a La Pobla de Mafumet o l'1 a 0 davant el Peralada, amb derrotes estrepitoses com el 4 a 0 de Terrassa, el 6 a 2 de Granollers o el 3 a 5 de dissabte.