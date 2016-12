El Peralada suma tres punts menys que en tota l'última lliga

El Peralada ha tancat la primera volta com a líder de Tercera amb 44 punts, tot just tres menys dels que tenia la temporada passada, però al final de la temporada (47). Una dada més que serveix per posar en situació l'espectacular trajectòria del conjunt empordanès, beneficiat el cap de setmana passat pel seu triomf contra el Júpiter i per l'empat de l'Olot a casa davant del Manlleu (1-1).

Ara fa un any el Peralada va tancar la primera volta amb tan sols 15 punts i enfonsat en el darrer lloc de la classificació de Tercera, a cinc de la salvació, que marcava el Rubí. La reacció de l'equip d'Arnau Sala va ser espectacular en el segon tram de la competició: es van sumar 32 punts a la segona volta i es va acabar la lliga en catorzena posició, amb 47.

El Peralada avui és líder amb 44 punts en 19 partits. N'ha guanyat 14, n'ha perdut dos i n'ha empatat tres. De fet els d'Arnau ja han guanyat més partits que en tot el curs anterior, quan només van ser 11. L'equip empordanès ha marcat 41 gols i només n'ha rebut 12. Al final de la primera volta de l'any passat duien només 20 dianes a favor i 27 en contra.