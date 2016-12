Salamanca creu que Girona està massa allunyada del centre per acollir la Copa

Jorge Garbajosa, José Montero i la resta de nous pesos pesants de la Federació Espanyola de Bàsquet van centrar l'assemblea d'ahir a explicar els preocupants números que hereten de Pepe Sáez, en l'exercici del 2015 es van perdre més de tres milions d'euros, i no van parlar en públic de la decisió sobre si Girona o Salamanca seran les seus de la propera edició de la Copa. Garbajosa i Montero tenen previst reunir-se avui amb els tècnics de la FEB per desencallar una situació que continua en el mateix punt des de fa dies: l'Spar Citylift Girona ha presentat la millor oferta des del punt de vist econòmic i organitzatiu; mentre que el Perfumerís Avenida continua apel·lant a la celebració dels seus vint-i-cinc anys a l'elit.

En les converses entre la FEB i l'Uni, des de Madrid s'està assegurant al club gironí que «escolliran la millor proposta», però, des de Salamanca, que no han volgut apujar la seva proposta per equiparar-se a les condicions econòmiques de Girona, apunten ara, a banda de l'aniversari, la seva candidatura té «l'avantatge» que tots els equips classificats tenen molt més a prop Salamanca que Catalunya. La proposta de l'Uni, però, inclou una ajuda de 1.000 euros per al viatge a cada participant.

Els deutes de la Federació

Jorge Garbajosa va aconseguir ahir que l'assemblea li aprovés els comptes i un pla de viabilitat, que ja té el vistiplau del CSD, per buscar la sostenibilitat que va perdre més de 4 milions d'euros el 2014, 3.246.000 el 2015 i que preveu tancar l'actual exercici amb el voltant dels 2,4 milions d'euros també de pèrdues.