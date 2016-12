Bartomeu afirma que el Barça farà un «esforç» per renovar Leo Messi

n El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va assegurar ahir que l'entitat blaugrana «evidentment farà un esforç» perquè l'argentí Lionel Messi renovi el seu contracte, que finalitza el 30 de juny de 2018. «És necessari que Leo segueixi aquí. Aquesta és casa seva. Ens agradaria que acabés la seva carrera al Barça», va declarar Bartomeu durant la roda de premsa convocada per passar balanç a l'any 2016.

La continuïtat de l'astre argentí més enllà de 2018 és, ara mateix, la gran preocupació del barcelonisme. El president del FC Barcelona confia a poder anunciar «tard o d'hora» la continuïtat del crac de Rosario, però no va poder -o voler- confirmar, sense deixar cap tipus de dubte, si aquest és el desig del jugador. Bartomeu simplement va parlar de la seva pròpia percepció: «Jo crec que Leo està totalment convençut que aquest és el millor lloc on pot estar. És feliç al club i a la ciutat, i la seva família també. És un català més, un culer més, està molt vinculat al Barça i no crec que vulgui marxar». A més, tampoc pensa que «els problemes fiscals» del jugador -condemnat recentment a 21 mesos de presó per tres delictes contra la Hisenda Pública- «l'influeixin en res» a l'hora de decidir.

Per a Bartomeu, «la Pilota d'Or hauria de ser cada any per a Messi, perquè és el millor jugador de la història del futbol» i el club ha de fer un esforç que estigui a l'altura del que representa el futbolista de Rosario. «No vull parlar de xifres, però si Leo és el millor del món, és lògic que ho sigui en tots els aspectes», va considerar el dirigent.

Qui també acaba contracte el 30 de juny de 2018 és el migcampista Andrés Iniesta, i Bartomeu va avançar que la seva continuïtat és una altra de les prioritats de la secretaria tècnica. «Haurem d'asseure'ns també amb l'Andrés. Encara li queda contracte, però és un jugador que ens encantaria que es retirés al Barça. Hi ha jugadors com Iniesta, Ter Stegen o Rakitic, amb els quals, tard o d'hora, hi haurem de començar a parlar», va apuntar.

També amb el tècnic del primer equip, Luis Enrique Martínez, qui acaba contracte a final de la present temporada: «A l'abril o al maig parlarem amb ell. És clar que ens agradaria que continués. No hi ha cap dubte que Luis Enrique és l'entrenador que volem i també el que vol la majoria de barcelonistes». Preguntat pel futur d'Aleix Vidal, que no entra en els plans de Luis Enrique, Bartomeu va negar que al lateral se li estigui buscant equip en el mercat d'hivern.

El president del Barcelona, en la seva compareixença, també ha insistit a tancar la «carpeta» de l'acció de responsabilitat amb els sis exdirectius de la junta directiva de Joan Laporta que no han signat l'acord per retirar el recurs d'apel·lació, si bé ha defensat que amb una sentència ferma del Tribunal Suprem es crearia jurisprudència.

«Si hem d'anar fins al final amb els sis exdirectius que no han signat el pacte, ho farem per tenir una jurisprudència per una demanda que és la primera que es fa a Espanya i per fer saber a tots que no es pot estirar més el braç que la màniga», va subratllar.

Bartomeu ha assolit un pacte amb Albert Perrin, Josep Antoni Colomer, Jacint Borras, Joan Boix, Jordi Torrent, Magda Oranich, Patric Auset, Alfons Godall, Alfons Castro, Josep Cubells i Jaume Ferrer, però no amb els sis restants: Joan Laporta, Rafael Yuste, Xavier Sala i Martín, Elena Fort, Xavier Bagués i Josep Ignasi Macià.