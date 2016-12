Crosas i Valentín també jugaran amb Catalunya a Montilivi

n A banda de la ja coneguda i anunciada presència del migcampista del Girona Pere Pons, ahir va transcendir que a la llista de convocats de Gerard López i Sergio Gonzáez per al Catalunya-Tunísia de dimecres 28 també hi seran el bescanoní nascut a Sant Feliu de Guíxols Marc Crosas (Tenerife) i el d'Avinyonet de Puigventós Gerard Valentín (Nàstic de Tarragona). La convocatòria oficial es farà pública demà al vespre.

Només hi ha gols a la venda

Ahir es va posar a la venda per al públic en general un reduït paquet de menys d'un miler d'entrades per al partit Catalunya-Tunísia, que es disputarà a Montilivi el dimecres 28 de desembre (18.45). La resposta dels aficionats segueix sent molt bona i anit només hi havia disponibles localitats als gols. Moltes localitats se les van adjudicar els clubs de la demarcació aprofitant la venda anticipada. El ple a l'estadi està assegurat i és probable que en qüestió d'hores s'esgotin totes les entrades.