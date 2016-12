El GEiEG obre el procés electoral amb Francesc Cayuela optant a la seva reelecció

nEl GEiEG ha engegat el seu procés electoral per renovar el president i la resta de catorze membres de la seva junta directiva amb, fins al moment, només l'actual màxim dirigent, Francesc Cayuela, fent un pas endavant per presentar-se al comicis previstos pel proper 1 de febrer. Cayuela ja va expressar fa setmanes la seva voluntat de continuar un altre mandat al capdavant del GEiEG i ara resta per veure si s'organitza una candidatura alternativa l'actual president revalida el seu càrrec per sis anys més sense necessitar de passar per les urnes. «Trobar l'estabilitat econòmica que ens permeti fer reformes a les instal·lacions, i augmentar la massa social. Hauríem de tenir 2.000 socis més i situar-nos sobre els 16.000», són els principals objectius que es marcaria Cayuela en cas d'assumir un nou mandat al capdavant del GEiEG.

Des de demà, dijous 22 de desembre, fins al dia 28 s'exposarà el cens del socis per a les pertinents reclamacions i un cop definit el cens defintiu, dia 31, les possibles candidatures tindran des del 2 de gener fins al 12 per presentar-se. La junta electoral proclamarà les candidatures el 16 de gener i, si n'hi ha més d'una, els socis del GEiEG hauran d'escollir votant el dijous 1 de febrer.